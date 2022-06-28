Росія за 4 дні випустила по Україні понад 130 ракет, – Залужний

Упродовж останніх кількох днів Росія регулярно обстрілювала Україну. Як зауважив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, по нашій державі ворог за 4 дні випустив понад 130 ракет.

Валерій Залужний розповів, що провів телефонну розмову з Главою комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Також він мав нагоду поспілкуватись з Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Їм він доповів про ракетні удари, завдані днями по Україні.

Читайте також Нічні ракетні удари по Миколаївщині, понад 35 тисяч знищених ворогів: основне за 125 день війни

Зухвалість росіян не знає меж

Під час розмов Залужний розповів про демонстрацію неабиякої зухвалості ворогом. Адже за 4 останні дні він понад 130 разів бив по території України:

4 дні тому – 53 крилаті ракети;

3 дні тому – 26 ракет;

2 дні тому – майже 40 ракет;

минулої доби (27 червня) – 12 ракет.

На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців,

– підкреслив Залужний.

Слід розуміти, що ризик ракетних атак нікуди не зник. Ворог б'є по території України як з тимчасово окупованого Криму, так і з Каспійського моря та Білорусі. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунає сирена – вирушайте негайно до укриття. Перебувайте там доти, поки не буде сигналу повідомлення про відбій.

Напередодні Україну сколихнула ракетна атака по Кременчуку. Цього разу ворог вирішив вибрати максимально людне місце та бити по ньому тоді, коли там перебуває безліч людей.

Десятки поранених і щонайменше 20 загиблих

По обіді 27 червня російські військові випустили відразу кілька ракет по Кременчуку. На жаль, одна із них влучила у торговий центр "Амстор". Його адміністрація під час повітряної тривоги вирішила не зачиняти.

Як зауважив Володимир Зеленський, до ракетного удару в приміщенні перебували близько 1000 людей. На щастя, не всі проігнорували сирену. Тож врятуватись вдалось тим, хто перейшов до укриття.

Що ж стосується самого влучання ракети, то воно стало причиною масштабної пожежі. Як повідомили рятувальники, вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. Тож для ліквідації залучили сотні пожежників, а також десятки одиниць спеціальної техніки.

Тож для ліквідації залучили сотні пожежників, а також десятки одиниць спеціальної техніки. 28 червня заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу назвав нові дані про жертв ракетного удару. Він зауважив, що від рук ворога загинуло понад 20 людей. Ще 59 зазнали поранень. Декілька з них у вкрай важкому стані.

Варте уваги – скільки грошей Росія витратила на ракети за останні два дні: дивіться відео