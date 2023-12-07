Росіяни заборонили діяльність УГКЦ на окупованому Запоріжжі через "екстремізм"

Окупанти заборонили діяльність Української Греко-Католицької церкви на захоплених територіях Запорізької області. Ба більше, ворог звинувачує церкву в екстремістській діяльності проти російської армії.

Російські загарбники заявили, що на території УГКЦ на окупованих територіях Запоріжжя нібито зберігаються вибухові речовини й вогнепальна зброя. У церкві наголосили, що ці звинувачення безпідставні.

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Росіяни бояться УГКЦ: гауляйтер видав абсурдне "розпорядження"

На сайті гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького з'явилося розпорядження про заборону УГКЦ на окупованих територіях Запорізької області. Окрім цього, окупанти заборонили організації "Лицарі Колумба" і "Карітас", які займаються соціальним служінням.

У цьому "розпорядженні" також мовиться що церква "порушує законодавство про релігійні та громадські організації Росії".

Також російські загарбники звинуватили Українську Греко-Католицьку церкву в "участі парафіян у масових заворушеннях та антиросійських мітингах у березні-квітні 2022 року", "розповсюдженні літератури із закликами до порушення територіальної цілісності Росії" та "активній участі громад Запорізької області в діяльності екстремістських організацій і пропаганді неонацистських ідей".

Ба більше, окупанти цинічно вирішили привласнити все майно УГКЦ собі. А ще вони пригрозили:

розірвати з УГКЦ всі договори оренди приміщень та земельних ділянок,

заборонити реєстрацію релігійної громади в органах так званої "влади",

заборонити особам, що обіймали керівні посади в УГКЦ, реєструвати громадські й релігійні організації на окупованій території Запорізької області.

Цікаво, що документ датований груднем 2022 року, однак УГКЦ дізналася про нього лише зараз.



"Розпорядження" окупантів щодо УГКЦ на Запоріжжі – частина 1



"Розпорядження" окупантів щодо УГКЦ на Запоріжжі – частина 2

Відповідне "розпорядження" колаборанта Євгена Балицького опубліковане на його офіційному сайті.

Росіяни тримають у полоні кількох священників УГКЦ

В УГКЦ нагадали, що 16 листопада 2022 року в Бердянську російські загарбники заарештували двох священників-редемптористів: Івана Левицького та Богдана Гелету. Вони донині перебувають у російському полоні.

А у грудні 2022 року Росія примусово вивезла з Мелітополя всіх священників УГКЦ, які залишалися там служити навіть після окупації міста Росією.

В Українській Греко-Католицькій Церкві закликають міжнародні організації зробити все можливе, щоб забезпечити дотримання релігійної свободи на окупованій території України.