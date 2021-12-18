Росія заборонила в'їзд 7 британцям через санкції за Навального
Джерело:МЗС Росії
Росія заборонила в'їзд на свою територію семи громадянам Великої Британії. Так Кремль помстився за санкції Лондона через отруєння опозиціонера Олексія Навального
Росія пригрозила відповіддю на "недружні дії"
Дії Великої Британії у Москві назвали "антиросійським викидом". Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
Цікаво Навальний почав працювати в російській колонії: обрав неочікувану вакансію
У відповідь на недружні дії Лондона і на основі принципу взаємності ми прийняли рішення про введення персональних санкцій щодо пропорційного числа представників Великої Британії, які щільно залучені в антиросійську діяльність. Їм закритий в'їзд на територію Росії,
– наголосила Захарова.
Вона закликала Велику Британію відмовитися від "конфронтаційної лінії щодо Росії". "Будь-які недружні кроки не залишаться без адекватної пропорційної відповіді", – пригрозила Захарова.
Що відомо про британські санкції
У серпні 2021 року Велика Британія запровадила санкції проти 7 співробітників російської ФСБ, яких пов'язують з отруєнням Навального. Мовиться про:
- Олексія Сєдова – начальника служби захисту конституційного укладу та боротьби з тероризмом;
- Кирила Васильєва – директора Інституту Криміналістики ФСБ Росії;
- Володимира Богданова – заступника директора науково-технічної служби ФСБ;
- співробітників ФСБ: Володимира Паняєва, Олексія Александрова, Івана Осипова, Станіслава Макшакова.
Їхні імена фігурували у розслідуванні замаху на політика, яке оприлюднили The Insider та Bellingcat.
Головне про отруєння Навального
- Політика отруїли 20 серпня 2020 року. Йому стало погано у літаку з Томська. Згодом опозиціонер впав в кому.
- Спершу Навального "лікували" в Росії, однак пізніше вивезли у берлінську клініку "Шаріте".
- Фахівці повідомили, що опозиціонера отруїли "Новачком". Це визнали 56 країн світу.
Це може вас зацікавити – Навальний вперше дав інтерв'ю після ув'язнення: дивіться відео