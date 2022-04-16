Росія заборонила в'їзд главі британського уряду Борису Джонсону та міністрам

Російська влада заявила, що закриває в'їзд у країну членам британського уряду. Заборона діє і для прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Дії уряду Великої Британії нібито є ворожими. Про це мовиться у заяві міністерства закордонних справ Росії, повідомляє 24 канал.

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Окупанти вважають курс влади "русофобським"

Там заявили, що відповідне рішення ухвалили зокрема через введення санкцій щодо посадових осіб держави-агресорки.

Росія вважає, що курс британської влади начебто є "русофобським". Члени уряду, мовляв, "розпалюють негативне ставлення" до країни-окупантки.

Кому Росія заборонила в'їзд

Згідно із заявою, заборона на в'їзд до Росії поширюється на 13 осіб, зокрема на:

міністра юстиції;

міністра оборони;

міністра фінансів;

міністрів закордонних та внутрішніх справ;

колишню прем'єр-міністерку Терезу Мей, яка зараз є депутаткою парламенту.

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