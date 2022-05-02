Росія задихається у вогні: лісові пожежі охопили величезні території – моторошні відео

У різних регіонах Росії спалахнули масштабні лісові пожежі. Вже тиждень рятувальники не можуть приборкати вогонь у Сибірській Тайзі, а у Мінусинському районі Красноярського краю оголошено надзвичайний стан.

Можлива евакуація жителів

Повідомляють, що лісова пожежа у Мінусинському районі розповсюдилася на 250 гектарів. Місцеві служби намагаються відвести вогонь від кількох населених пунктів, однак ймовірності евакуації не виключають.

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Чому горять ліси

Відомо, що пожежі не можуть ліквідувати вже тиждень. Серед причин — зруйнована екологічна система в тайзі, варварські вирубки та відправлення до Китаю ешелонів російського лісу.

Лише за минулу добу в Красноярському краю спалахнуло 30 лісових пожеж. Площа займання досягла майже тисячі гектарів.

Масштабні пожежі також охопили величезну площу сибірських лісів. Тут у росіян виникла серйозна проблема — кількість рятувальників та техніки виявилася недостатньою для повної ліквідації загоряння.

Бойові вертольоти, які могли б допомогти у цій ситуації, залучені на війні в Україні.

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Росіян "кинули": пожежі ніхто не гасить

Пожежами оточені Новосибірськ, Омськ і Красноярськ – вогонь уже наблизився до великих населених пунктів. Мешканці бачать охоплені полум'ям ліси просто зі своїх вікон. Подекуди у повітрі фіксують значне перевищення вмісту шкідливих речовин.

Втім, влада, на думку росіян, на ситуацію жодним чином не реагує, і просто "кинула" їх сам на сам з палаючими лісами. Жителі активно бідкаються щодо лісових пожеж у соціальних мережах: у дописах активно використовують хештеги – "своихнебросаем" та "своихбросили".

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