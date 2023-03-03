Нічого не вийде: у Зеленського пояснили, чого Росія хоче добитися у Придністров'ї
Росія навмисно загострила ситуацію в Молдові й продовжує це робити. У російських загарбників є сценарій, який вони прагнуть реалізувати.
Так, країна-агресорка за гроші підтягнула в Молдову певні партії, які залучила у проросійські протести. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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Росія хоче здійснити переворот у Молдові
Крім того, до них долучилися і громадяни Росії, яких знайшли у Європі. А також, Росія відправила до Молдови кілька десятків суб'єктів, які мають військову школу за спиною.
Вони хочуть розхитати ситуацію з точки зору штурму урядових кварталів в Кишиневі, зайти в ці квартали та створити там дивну історію під назвою "переворот" – такий собі псевдопереворот. Разом з тим зафіксувати можливість сепаратистам, які перебувають у Придністров'ї вийти звідти й збройними рядами зайти в Молдову,
– припустив Подоляк.
За його словами, росіяни прагнуть реалізувати саме такий примітивний сценарій. Однак у них нічого не вийде. До того ж уряд президентки Молдови Майї Санду досить жорстко реагує і поводить себе на подібних вуличних акціях.
Подоляк пояснив, чого Росія намагається досягти у Придністров'ї: дивіться відео
"Росія пішла у ва-банк. Вона думала, що може перехопити ініціативу, скинути уряд Санду та взяти під контроль Молдову. А після цього створювати там постійний хаос і прикувати увагу Європи, щоб вона розділила увагу між Україною та Молдовою. Почати там якісь бойові дії чи теракти з Придністров'я, але це все неможливо", – підкреслив радник очільника ОПУ,
Сьогодні наша держава розставляє усі крапки над "і", щоб світу було зрозуміло, що є величезна Україна і є нікчемна Росія. Так само буде і з Молдовою, там не буде усього цього сепаратизму. Кишинів прийматиме правильні рішення – ця ескалація пришвидшує їх ухвалення урядом Санду.
Що відбувається у Молдові: коротко
- Кремль упродовж року намагається розхитати ситуацію в Молдові. На проросійські протести вливаються просто шалені гроші. Директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський повідомив, що ситуація зараз складна, але контрольована.
- Андрієвський розповів, що людей звозять на автобусах в Кишинів та платять їм гроші. Перед ними стоїть конкретна ціль – дестабілізувати ситуацію в Молдові. А наступним кроком буде здійснення перевороту.
- Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що те, що зараз відбувається у Молдові нагадує повтор війни 1992 року. Крім того, він припустив, якщо від Кишинева до Києва надійде офіційне звернення за допомогою, то українська сторона може взяти участь у демілітаризації Придністров'я.