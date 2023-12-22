Війна, терор і окупація: Росія давно готує бойовиків для нападу на Європу

Українці воюють із країною, яка прагне зламати всю політичну систему світу та хоче встановлювати кордони "за правом сильного". Тож якщо населення демократичних країн не зрозуміє, що проти них уже іде війна і вони не партнери, а тил українців, які сидять в окопах, то незабаром в окопах опиняться вони самі.

Деталі стосовно підготовки російських неонацистських організацій оприлюднив автор ютуб-каналу "Быть или". Він емоційно назвав своє відео "Європо, рий траншеї! Путін не зупиниться на Україні!" Про головні тези розкаже 24 Канал.

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Російські телеканали беруть інтерв'ю у бойовиків

Зокрема, вийшов сюжет, де уродженець Нью-Джерсі Ринальдо Назарро у Санкт-Петербурзі з гордістю розповідає про свою організацію. У титрах федерального телеканалу її назвали націоналістичним рухом "База" (The Base). Та це неонацистське угруповання, що діє у США, Великій Британії та Канаді. 2021 року двоє її членів, Браян Лемлі та Патрик Метьюс, визнали свою провину у підготовці терактів. Також вони планували звільнити з в'язниці свого однодумця – вбивцю, який розстріляв дев'ять афроамериканців у церкві міста Чарльстон.

Росія, звинувачуючи Україну в нацизмі, бере інтерв'ю в організатора ультраправого терористичного угрупування. Але в цьому немає нічого дивного: Кремль досить давно використовує радикалів, як правих, так і лівих, щоб дестабілізувати ситуацію в багатьох країнах. Звісно, цей процес курують російські спецслужби,

– ідеться в ролику.

Наприклад, Ринальдо Назарро подавав заявку на тренування у військовому таборі "Партизан" неподалік Санкт-Петербурга. Про це дізналися розслідувачі з центру "Досьє".



Росіяни показали інтерв'ю з бойовиком / Скриншот 24 Каналу

Табір "Партизан" готував бойовиків для війни на Донбасі

Цей табір належить організації під назвою "Російський імперський рух" (рос. РИД, укр. РІР) – у США її визнали терористичною, бо вона готувала бойовиків і відправляла їх у 2014 році на Донбас.

У ролику наведено скриншоти із російської соцмережі "ВКонтакті", датовані 2019 роком. Там ідеться про те, що табір "Партизан" дає навички, необхідні сучасному чоловікові, щоб підвищити свої шанси на виживання в зоні бойових дій. Для цього цивільним пропонували пройти тиждень військової підготовки. Інший скриншот стосується також 2019 року – там оповідається про смерть трьох бойовиків "Імперського легіону", які загинули на Донбасі під час Дебальцевської операції.



У таборі "Партизан" готували бойовиків для війни на Донбасі / Скриншот 24 Каналу

У таборі РІР тренувалися неонацисти різних країн

2017 року в Швеції детонував саморобний вибуховий пристрій – це сталося у будинку, де жили біженці. За вибухом стояли троє чоловіків зі шведської організації "Північний рух опору" (рос. СДС, укр. ПРО). Поліція вирахувала терористів – ними виявилися двоє громадян Росії та один громадянин Швеції, усі вони проходили бойову підготовку в таборі "Партизан".

Слідчі з'ясували, що бойовики ПРО готували низку терактів по всій Швеції. ПРО є неонацистським рухом, який діє у Фінляндії, Данії, Норвегії та Ісландії.

Росіяни, які тренувалися в таборі, влаштували теракт проти біженців у Європі / Скриншоти 24 Каналу

Російські ультраправі виправдовують напад на Україну та інші країни

Перед членами "Північного руху опору" виступав Станіслав Воробйов – очільник "Російського імперського руху". Його риторика брехлива і невибаглива.

Ми пам'ятаємо, що наші предки завжди повертали свої території. Це було завжди – і в XIX сторіччі, і в XVII, і в XVI. Завжди території, населені росіянами, ми повертали. Ми об'єднаємося,

– сказав він.



Воробйов закликав "повернути російські землі" / Скриншот 24 Каналу

Попередження для Європи

Автор ролика зауважує: європейці мають зрозуміти те, що вже зрозуміли українці. Представники "рускава міра" декларують досить зрозуміти цілі – загарбати побільше територій, оголосивши їх "ісконна рускімі". Досягти своєї мети вони збираються через війну, терор і окупацію. А Україна – тільки перший етап у глобальній війні Росії.

Європейці ж, каже анонімний блогер, уже звикли до війни і думають, що це регіональний конфлікт. Російська армія вже наче не така загрозлива, бо досі не змогла захопити Авдіївку. Це ілюзія, говорить автор каналу "Быть или", і ця ілюзія призведе до ще більшої війни. Адже на російському телебаченні заклики захопити Польщу, Балтику та інші країни стали вже звичними.