Росія залізницею перемістила з Білорусі десантників 83 бригади
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Впродовж 16 квітня російські війська не проводили активних дій на Волинському та Поліському напрямках. Головні зусилля ворога наразі спрямованні на перегрупуванні військ.
Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб Збройних Сил України. У відомстві додали, що перевезення особового складу відбувається залізницею.
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Що відомо про переміщення російських військ із Білорусі
Генштаб зауважив, що на залізничній станції Білорусі ("Гомель-Новобілицька") зафіксовано переміщення підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії.
Проте, схоже, не всі путінські солдати покидають Білорусь. Так, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що окремі підрозділи концентруються в районі Гомеля.
Загроза ударів з Білорусі залишається
Генштаб ЗСУ додає, що загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури з території Білорусі досі зберігається. Відтак не варто нехтувати безпекою.
Нагадаємо, зранку 16 квітня на Львівщині пролунали вибухи. На щастя, спрацювала протиповітряна оборона. Українським захисникам вдалося знищити 4 крилаті ракети, випущені окупантами з території Білорусі.
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