Росія залучила понад 50 військових літаків до навчань у Чорному морі

До навчань над акваторією Чорного моря Росія залучила понад 50 літаків. Серед них є бомбардувальники, винищувачі та штурмовики.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Що відбувається у Чорному морі
Військові літаки випускають ракети та бомби у морі. Вони беруть участь у військових навчаннях разом із кораблями Каспійської флотилії Росії.
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Усього до заходів бойової підготовки залучили понад 50 літаків оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту,
– мовиться у повідомленні.
Які літаки беруть участь у навчаннях
- Винищувачі Су-27СМ, Су-30СМ;
- бомбардувальники Су-24М і Су-34;
- штурмовики Су-25см3.
Військові повідомили, що в ході навчання штурмовики Су-25см3 зі Ставропольського краю перебазували на аеродроми тимчасово окупованого Криму. Ескадтрилью з Криму перемістили на полігон "Ашулук" в Астраханській області Росії.
Що відбувається у Чорному морі
- Росія перекидає у Чорне море понад 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії. Це відбувається нібито у рамках "залікових навчань".
- Раніше у США казали, що відправлять у Чорне море свої військові судна. Однак згодом від ідеї відмовилися, аби не спровокувати посилення російської агресії проти України.
- Москва заявила, що до жовтня 2021 року закриває акваторію у напрямку Керченської протоки. Вона хоче заборонити пересуватися нею українським кораблям. У Міністерстві закордонних справ України назвали це порушенням суверенітету нашої держави як прибережної країни.