Можуть бути різні сценарії: для чого росіяни мінують інфраструктуру на окупованих територіях

Сьомого листопада ГУР повідомило про те, що окупанти мінують критичну інфраструктуру на території окупованої Херсонщини. Серед припущень про причини таких дій розвідка зазначила, що Росія може готуватися до відступу.

Це повідомлення 24 Каналу прокоментував співробітник ГУР Андрій Юсов. Він підтвердив, що відступ – це одних із можливих сценаріїв для російської армії.

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Коментар Юсова

Співробітник ГУР наголосив, що підготовка до відступу є не єдиною причиною для мінування критичної інфраструктури на окупованій Херсонщині.

"Це може бути й підготовкою до різного роду провокацій з метою проведення інформаційно-психологічний операцій. Так само раніше ми заздалегідь повідомляли про мінування Каховської ГЕС", – нагадав Юсов.

Україна повідомила про замінування Каховської ГЕС ще в жовтні 2022 року, закликавши міжнародні організації вплинути на агресора. Після цього Росія, вичекавши понад пів року, 6 червня здійснила один із наймасштабніших терактів війни, в результаті якого Україна втратила понад 70 своїх громадян, а також зазнала мільярдних збитків.

Сценарії можуть бути різні, але такі дії ворога будуть враховані розвідкою і Силами оборони. Місцевим же мешканцям варто триматися подалі від замінованих окупантами об’єктів.

Андрій Юсов про мінування об'єктів на Херсонщині: дивіться відео

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