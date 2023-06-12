У росіян мислення злочинців: Черник оцінив загрозу на "Кримському титані"

Російські окупанти на тимчасово окупованому Кримському півострові замінували завод "Кримський титан". Україна публічно попередила про це світ, але на реакцію марно сподіватись.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, єдиною країною, яка може вплинути на Росію, є Китай. Але Пекін цього не робитиме – їм важливо, щоб лінія розмежування була замороженою, а Захід програв. Це відкриє шлях до початку вторгнення на Тайвань.

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Росіяни готуються покидати Крим

Росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію, а тому можуть підірвати цілий завод. Це класична тактика і мислення злочинців. Якщо їм не вдається чимось заволодіти, то вони розграбують і знищать це.

"Якщо врахувати, що росіяни походять з монголо-татарської орди, то все стає на свої місця. Вони зазнають стратегічної поразки і сам факт мінування заводу є ознакою, що їм доведеться покинути Крим і вони це усвідомлюють", – наголосив військовий експерт.

Петро Черник про тероризм Росії на окупованих територіях: дивитись відео

Реакції від ООН не дочекатись

Він вважає, що навіть після офіційного повідомлення ГУР ніякої реакції від міжнародних організацій не буде. ООН, ОБСЄ та Червоний Хрест сьогодні не виконують свою місію. Єдине, чим можуть нам допомогти союзники – це надати більше зброї.

"Доки режим Путіна не буде знищений, доти такі акти вандалізму будуть продовжуватись. Що ще можна чекати від осіб, які розстріляли людей під час спроби евакуюватись від затоплення, яких вважали "визволеними"?", – зазначив Черник.

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