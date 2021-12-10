Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі розмови з президентом США Джо Байденом. За його словами, на попередніх перемовинах очільника Білого Дому Володимир Путін запевнив про те, що Росія не нападатиме на Україну.

За словами Володимира Зеленського, Путін запевнив не лише Джо Байдена, але й увесь світ.

Зверніть увагу Усі за, щоб зупинити війну на Сході, – Зеленський

Ще один майданчик для переговорів

Я отримав меседж від президента США, що Росія запевнила, що не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що США зацікавлені в тому, щоб долучитися до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак мова йде не про нормандський формат, а про новий майданчик. Вашингтон, за словами Зеленського, може долучитися до нормандських переговорів, однак лише за умови, якщо на переговорах справді вирішуватимуть проблеми. Однак така система може мати ризики.

Тут дуже складний і тонкий хірургічний процес – як не втратити нормандський формат, тому що ти нічого не побудувавши, можеш зруйнувати те, що є. Для нас це вкрай важливо – не втратити,

– підкреслив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що крім США, у переговорах щодо врегулювання конфлікту зацікавлені й інші міжнародні партнери України – зокрема і президент Франції Емануель Макрон.

Також глава держави заявив, що під час розмови з Джо Байденом обговорив питання "злиття" інтересів України та інші загрози нашому суверенітету. Лідер Білого дому наголосив, що такого не станеться. Зокрема в питаннях членства НАТО.

Розмова Байдена і Зеленського: головне

7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Розмова відбувалася у форматі відеоконференції.

Перед цим президент України провів телефонну розмову з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За інформацією ЗМІ, у вечір після розмови з Путіним, Байден мав зателефонувати Зеленському.

Розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського відбувалася 9 грудня. Під час бесіди американський лідер розповів українському колезі про результати переговорів з Путіним.

До теми пропонуємо сюжет про розмову Зеленського і Байдена: дивіться відео