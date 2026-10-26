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24 Канал Новини України Росія запускає БпЛА по Україні, у Києві загроза балістики: де ще лунає тривога
26 жовтня, 21:44
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Оновлено - 22:46, 26 жовтня

Росія запускає БпЛА по Україні, у Києві лунає тривога: де є загроза атаки

Дарія Черниш

Російська армія продовжує запускати по Україні свої ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де є загроза обстрілу?

Повітряна тривога у різних областях: дивіться карту

 

22:17, 26 жовтня

Реактивний БпЛА на Київ з півночі.

22:11, 26 жовтня

БпЛА курсом на Дніпро з півночі.

22:10, 26 жовтня

Група БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.

22:03, 26 жовтня

БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.

21:50, 26 жовтня

Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.

21:46, 26 жовтня

Ще ракета на Київ з Чернігівщини.

21:45, 26 жовтня

Ще балістична ракета на Київ тим самим курсом.

21:45, 26 жовтня

Балістичні ракети на Київ з Чернгівщини.

21:42, 26 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

21:41, 26 жовтня

Ще один реактивний БпЛА у напрямку Могилів-ПОдільська зі сходу.

21:37, 26 жовтня

Реактивний БпЛА у напрямку Фастова з південного сходу.

21:27, 26 жовтня

Групи реактивних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

21:22, 26 жовтня

Реактивні БпЛА в р-ні Ямполя (Вінниччина) західним курсом у напрямку Могилів-Подільська.

21:18, 26 жовтня

Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в районі Шахтарського у напрямку Павлограду.