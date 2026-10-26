Росія запускає БпЛА по Україні, у Києві лунає тривога: де є загроза атаки

Російська армія продовжує запускати по Україні свої ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де є загроза обстрілу?

Повітряна тривога у різних областях: дивіться карту