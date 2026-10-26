Росія запускає БпЛА по Україні, у Києві лунає тривога: де є загроза атаки
Російська армія продовжує запускати по Україні свої ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про напрямок руху ворожих дронів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де є загроза обстрілу?
Повітряна тривога у різних областях: дивіться карту
Реактивний БпЛА на Київ з півночі. БпЛА курсом на Дніпро з півночі. Група БпЛА на сході Харківщини, курс на захід. БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня. Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини. Ще ракета на Київ з Чернігівщини. Ще балістична ракета на Київ тим самим курсом. Балістичні ракети на Київ з Чернгівщини. Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська. Ще один реактивний БпЛА у напрямку Могилів-ПОдільська зі сходу. Реактивний БпЛА у напрямку Фастова з південного сходу. Групи реактивних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину. Реактивні БпЛА в р-ні Ямполя (Вінниччина) західним курсом у напрямку Могилів-Подільська. Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в районі Шахтарського у напрямку Павлограду.
Реактивний БпЛА на Київ з півночі.
БпЛА курсом на Дніпро з півночі.
Група БпЛА на сході Харківщини, курс на захід.
БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.
Ще ракета на Київ з Чернігівщини.
Ще балістична ракета на Київ тим самим курсом.
Балістичні ракети на Київ з Чернгівщини.
Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
Ще один реактивний БпЛА у напрямку Могилів-ПОдільська зі сходу.
Реактивний БпЛА у напрямку Фастова з південного сходу.
Групи реактивних БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
Реактивні БпЛА в р-ні Ямполя (Вінниччина) західним курсом у напрямку Могилів-Подільська.
Ударні БпЛА на Дніпропетровщині в районі Шахтарського у напрямку Павлограду.