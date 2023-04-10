Росія запустила масштабну ІПСО із Зеленським: президента зображають алкоголіком і наркоманом

Росія запустила чергову інформаційно-психологічну операцію. Окупанти поширюють нібито "французький" мультик про президента Володимира Зеленського.

У ролику президента України зображають алкоголіком і наркоманом. А першу леді Олену Зеленську – саме тією, на кого робить ставки Захід.

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Ба більше, у мультику Залужний доповідає президенту, що нібито Україна "програла битву за Бахмут".

Що відомо про ІПСО від росіян

Росіяни запустили масштабну ІПСО з новим "французьким мультиком" про Зеленського та Україну: у "зоні ураження" фейсбук, твітер, тікток та ютуб,

– заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Варто зауважити, що росіяни запустили цю інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) ще у березні. Тоді вороги зробили клон українського ЗМІ та писали про "французький мультик", який ображає Україну.



Росія запустила ІПСО про нібито "французький" мультик, який ображає Україну

Згідно з даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російська пропаганда активно розповсюджує свій "шедевр" через акаунти на більшості популярних соцмереж та на ютубі. Зокрема, Росія:

з 9 квітня у фейсбуці використовує пусту сторінку з назвою Fantastic vw7;

у тіктоці, твітері та ютубі – фейкові псевдоакаунти користувачів та сітку блогерів, частина з яких мімікрує під іноземних "незалежних оглядачів" та дрібні ЗМІ;

опублікувала декілька новин з помилками на дрібних англомовних ресурсах, щоб легалізувати брехню та видавання її за "творіння мультиплікаторів з Франції".

Росія запустила ІПСО в соцмережах

Росіяни намагаються поширити інформаційно-психологічну операцію, щоб захопити іноземну аудиторію та створити видимість своєї непричетності до кампанії.

До того ж окупанти прагнуть створити передумови до розвалу збройної коаліції та ослаблення міжнародної підтримки України,

– попередили у Центрі.

Що відомо про цю ІПСО росіян