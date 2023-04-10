Росія запустила масштабну ІПСО із Зеленським: президента зображають алкоголіком і наркоманом
Росія запустила чергову інформаційно-психологічну операцію. Окупанти поширюють нібито "французький" мультик про президента Володимира Зеленського.
У ролику президента України зображають алкоголіком і наркоманом. А першу леді Олену Зеленську – саме тією, на кого робить ставки Захід.
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Ба більше, у мультику Залужний доповідає президенту, що нібито Україна "програла битву за Бахмут".
Що відомо про ІПСО від росіян
Росіяни запустили масштабну ІПСО з новим "французьким мультиком" про Зеленського та Україну: у "зоні ураження" фейсбук, твітер, тікток та ютуб,
– заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Варто зауважити, що росіяни запустили цю інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) ще у березні. Тоді вороги зробили клон українського ЗМІ та писали про "французький мультик", який ображає Україну.
Росія запустила ІПСО про нібито "французький" мультик, який ображає Україну
Згідно з даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російська пропаганда активно розповсюджує свій "шедевр" через акаунти на більшості популярних соцмереж та на ютубі. Зокрема, Росія:
- з 9 квітня у фейсбуці використовує пусту сторінку з назвою Fantastic vw7;
- у тіктоці, твітері та ютубі – фейкові псевдоакаунти користувачів та сітку блогерів, частина з яких мімікрує під іноземних "незалежних оглядачів" та дрібні ЗМІ;
- опублікувала декілька новин з помилками на дрібних англомовних ресурсах, щоб легалізувати брехню та видавання її за "творіння мультиплікаторів з Франції".
Росія запустила ІПСО в соцмережах
Росіяни намагаються поширити інформаційно-психологічну операцію, щоб захопити іноземну аудиторію та створити видимість своєї непричетності до кампанії.
До того ж окупанти прагнуть створити передумови до розвалу збройної коаліції та ослаблення міжнародної підтримки України,
– попередили у Центрі.
Що відомо про цю ІПСО росіян
- Ще у березні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив, що росіяни у фейсбуці поширили нібито "французький мультик", який ображає Україну. Щоб заборони "мультик" навіть запропонували українцям підписати петицію. Перейшовши за посиланням, люди потрапляють не на петицію, а на клон українського видання.
- Кремль створив клон інтернет-видання "РБК-Україна". Мета – розігнати "зраду" про індексацію пенсій.
- Справжнє доменне ім'я українського медіа – rbc.ua, підробки – rbk.media. Рекламний менеджер справжнього "РБК Україна" заявив, що вони не пов'язані з клоном.
- У тексті вороги намагались переконати читача, що нібито остання індексація українських пенсій – "символічна", українська влада – живе "у відриві від народу".