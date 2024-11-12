Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: тривогу оголосили вже на Київщині

Російські війська запустили ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні сьогодні, 12 листопада. Ворожі дрони перетнули повітряний простір країни усього за кілька годин після відбою нічної атаки БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

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