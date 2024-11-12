Росія знову запустила "Шахеди" по Україні: тривогу оголосили вже на Київщині
Російські війська запустили ударні безпілотники типу "Шахед" по Україні сьогодні, 12 листопада. Ворожі дрони перетнули повітряний простір країни усього за кілька годин після відбою нічної атаки БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.
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Повітряну тривогу оголоисили у Києві та Київській області. За даними моніторів, дрони у Бориспільськиому районі. Монітори повідомили, що БпЛА фіксують на Полтавщині та Чернігівщині. Дрони тримають курс на Київщину. У Харкові, у Салтівському районі сталось влучання ударного ворожого БПЛА. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, цдар прийшовся у землю, одна людина постраждала. Про загрозу атак оголошено у низці областей. Станом на зараз карта повітряних тривог вигляє так: Ворожий БпЛА також помітили у повітряному просторі Полтавської області. У ПС теж попередили про можливу роботу ППО. Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Чернігівщині. При цьому зазначили, що можлива робота ППО. Згодом дрон зафіксували на Дніпропетровщині.
Тривогу оголосили на Київщині
Атаковано Харків
Де оголошено тривогу
Росія запустила "Шахеди"
Повітряну тривогу оголоисили у Києві та Київській області. За даними моніторів, дрони у Бориспільськиому районі.
Монітори повідомили, що БпЛА фіксують на Полтавщині та Чернігівщині. Дрони тримають курс на Київщину.
У Харкові, у Салтівському районі сталось влучання ударного ворожого БПЛА. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, цдар прийшовся у землю, одна людина постраждала.
Про загрозу атак оголошено у низці областей. Станом на зараз карта повітряних тривог вигляє так:
Ворожий БпЛА також помітили у повітряному просторі Полтавської області. У ПС теж попередили про можливу роботу ППО.
Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Чернігівщині. При цьому зазначили, що можлива робота ППО. Згодом дрон зафіксували на Дніпропетровщині.