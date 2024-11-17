Росія запустила "Кинджали"

17 листопада 2024, 07:13
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Автор: Діана Квасневська

Росія запустила "Кинджали" з Тамбова, що у Росії. Небезпека триває на території всієї України.

Повітряні сили ЗСУ попередили орієнтовно підняв у небо уночі 17 листопада щонайменше 7 бортів Ту-95МС.

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Що відомо про пуски "Кинджалів"

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски "Кинджалів" о 7:09. Далі:

  • о 7:11 – "Кинджал" на Кременчук;
  • о 7:13 – у Глухові на Київ. 