Є тільки один спосіб: експерт пояснив, як Україна може захиститися від балістичних атак ворога

Росія продовжує завдавати удари по Україні балістичними ракетами. За останні місяці ворог значно збільшив кількість їх використання. Наймасштабніші атаки здійснюються саме по Києву. Водночас в нашої країни наразі є єдиний спосіб протистояти ворожій балістиці.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив військовий оглядач Денис Попович, наголосивши, чи здатні партнери забезпечити Україну достатньою кількістю антибалістичних ракет. Він припустив, чи може Росія збільшити кількість ракет, які запускає по Україні.

Росія запустила по Києву впродовж місяця 100 ракет

Попович наголосив, що знає тільки один спосіб, як протистояти балістичній загрозі – розробляти і виготовляти власні антибалістичні системи, що зараз і відбувається в Україні.

Росіяни спрямовують свої балістичні ракети по всій Україні. Але наймасованіші удари завдаються по Києву. Я порахував, що від початку липня і до початку серпня росіяни запустили по столиці понад 100 різних балістичних ракет – "Іскандери", С-400, "Циркони",

– підкреслив військовий оглядач.

Також відбуваються локальні удари, як атака на виставку озброєння у Бучанському районі 24 липня.

Водночас у світі виготовляється плюс-мінус 650 ракет-перехоплювачів балістики на рік. Балістичні ракети можуть збиватися зенітно-ракетними комплексами Patriot, і українські військові, за його словами, мають величезний досвід щодо збиття відповідного російського озброєння.

"Вони можуть збиватися однією ракетою по одній цілі, тобто один до одного. Але середній показник – два до одного, оскільки не завжди вдається влучати однією ракетою, одним перехоплювачем по одній цілі. Відповідно Україні на місяць потрібно приблизно 200 ракет для збиття балістики, якщо Росія підтримуватиме такі ж темпи атак", – пояснив він.

Військовий оглядач розкрив, як Україна може захиститися від російської балістики: дивіться відео

Проте є інформація, що росіяни вже використовують власний стратегічний запас балістичних ракет. Тому, ймовірно, вони можуть не встигати підтримувати такі темпи. Проте ворог, як зауважив військовий оглядач, може залучати і далі північнокорейські ракети для атак по Україні. Відповідно розраховувати на те, що постачання антибалістичних ракет від наших партнерів зможуть перекрити дефіцит, не варто.

Росія і раніше била по Києву балістикою, але не такою кількістю ракет, як зараз. Ми розраховували на Patriot, поки світове виробництво дозволяло більш-менш перекривати потреби України. Тому раніше ми цю балістику навіть не помічали. Але у 2025 році ворог зробив ставку на балістику, розуміючи, що є дефіцит ракет для її збиття. Також нестачу посилила ескалація на Близькому Сході,

– відзначив Денис Попович.

Тому, впевнений він, ставка має бути на українську балістику, оскільки ані Patriot, ані SAMP/T (темпи виробництва ракет до цих систем ще нижчі – приблизно 250 ракет на рік) не зможуть задовольнити потреби нашої країни в антибалістиці.

Нагадаємо, що в Україні були презентовані власні антибалістичні ракети для системи ППО Freyja, які виробляє компані Fire Point.

Загалом FREYJA – це майбутній загальноєвропейський протибалістичний щит, який буде спільною власністю європейських держав. Одним із складових системи FREYJA стануть антибалістичні ракети FP-7.x.