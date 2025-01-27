Росія атакувала Україну 104 ударними дронами: скільки вдалося збити

У ніч на 27 січня окупанти вкотре запустили по Україні ударні дрони. Для атаки використали 104 "Шахеди" й безпілотники-імітатори різних типів. По ворожих цілях відпрацювала ППО.

Скільки російських дронів сьогодні збили оборонці неба – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 27 січня 2025 року (із 20.00 26 січня) противник атакував 104-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.