Росія атакувала 2 балістичними ракетами і 178 БпЛА: скільки збила ППО
- Цієї ночі окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 178 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів з 6 напрямків.
- Ворожі дрони збили у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.
У ніч на 15 березня окупанти вкотре масовано атакували Україну "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами. Окрім того, запустили 2 балістичні ракети.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Атака на Україну 15 березня
З 19:30 14 березня ворог атакував 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з 6 напрямків, – Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони відбивали повітряний напад агресора.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів,
– заявили Повітряні сили.
Уточнили, що ворожі безпілотники збили в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.
38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),
– наголосили Повітряні сили.
Унаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
Скільки "Шахедів" збили 15 березня / Інфографіка Повітряних сил
Зауважимо, у ніч на 14 березня окупанти запустили по Україні 27 БпЛА. Оборонці неба збили 16, ще 9 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.