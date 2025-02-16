Росія запустила по Україні 2 ракети й понад 140 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 16 лютого окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Також завдали ударів балістичними ракетами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили 16 лютого 2025 року

З 21:00 15 лютого агресор атакував Україну 143 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з таких напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово. Окрім того, росіяни запустили з окупованого Криму 2 балістичні ракети по Одещині.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 95 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Сумська, Миколаївська й Одеська області.

Скільки дронів збили сьогодні / Інфографіка Повітряних сил

Які наслідки атаки "Шахедами" сьогодні