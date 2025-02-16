Росія запустила по Україні 2 ракети й понад 140 дронів: скільки збила ППО
- Росія запустила по Україні 2 балістичні ракети, а також 143 "Шахеди" й безпілотники-імітатори різних типів.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Миколаївська й Одеська області.
У ніч на 16 лютого окупанти масовано атакували Україну ударними дронами. Також завдали ударів балістичними ракетами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили 16 лютого 2025 року
З 21:00 15 лютого агресор атакував Україну 143 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з таких напрямків: Орел, Брянськ, Шаталово. Окрім того, росіяни запустили з окупованого Криму 2 балістичні ракети по Одещині.
Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 95 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),
– заявили Повітряні сили.
Внаслідок російської атаки постраждали Київська, Сумська, Миколаївська й Одеська області.
Які наслідки атаки "Шахедами" сьогодні
- Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Київщину. Повідомили, що в Борисполі зайнялася покрівля складської будівлі. Пожежники оперативно загасили вогонь о 03:40. Постраждалих немає. У Броварському районі вибухова хвиля пошкодила 5 приватних будинків, на щастя, жертв немає.
- Виконувач обов'язків голови ОВА заявив, що в області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Також не зафіксовано влучань в об'єкти критичної інфраструктури.
- Віталій Кім повідомив, що цієї ночі силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено 9 БпЛА типу Shahed 131/136. Агресор масовано атакував Миколаїв. Є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.
- Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше 4 магазини, заклад харчування й офісні приміщення.
- Внаслідок ворожої атаки зазнав поранень 64-річний чоловік. Його госпіталізували. Наразі стан постраждалого задовільний.