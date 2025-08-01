Уночі 1 серпня Росія атакувала Україну "Шахедами" і безпілотниками інших типів, запустивши їх з півдня і півночі. Загалом противник застосував 72 дрони.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.