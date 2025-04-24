Чергова атака "Шахедами" по Україні: де зараз існує небезпека
Росія ввечері 24 квітня запустила групи "Шахедів" по Україні. Повітряні Сили фіксують рух безпілотників. У деяких областях оголошено повітряну тривогу та можуть лунати вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Пам'ятайте про свою безпеку! Якщо БпЛА наближаються до вашої області – пройдіть у безпечне місце.
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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Кілька груп БпЛА у центрі, на півночі та на сході Сумської області курсом на південний захід. Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу. Чернігівська, Сумська області – загроза ударних БпЛА.
Оновлення щодо "Шахедів"
Кілька груп БпЛА у центрі, на півночі та на сході Сумської області курсом на південний захід.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
Чернігівська, Сумська області – загроза ударних БпЛА.