Чергова атака "Шахедами" по Україні: де зараз існує небезпека

Росія ввечері 24 квітня запустила групи "Шахедів" по Україні. Повітряні Сили фіксують рух безпілотників. У деяких областях оголошено повітряну тривогу та можуть лунати вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Пам'ятайте про свою безпеку! Якщо БпЛА наближаються до вашої області – пройдіть у безпечне місце.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.