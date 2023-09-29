Росіяни запустили з мису Чауда "Шахеди": на Півдні – повітряна тривога

Російські військові продовжують тероризувати Україну дронами-камікадзе. Відомо, що ввечері ворог запустив "Шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. Вже ближче до 21 повітряну тривогу оголосили на Півдні України. Перебувайте в укриттях, щоб не ризикувати власним життям.

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Що відомо про атаку "Шахедами"

Повітряні сили зазначили, що у Херсонській і Миколаївській області – "загроза застосування ворогом ударних БпЛА".Відомо, що повітряну тривогу оголосили у Миколаївській і Херсонській областях. Очевидно, "Шахеди" уже на підльоті, тож мешканців закликають перебувати в укриттях, щоб не ризикувати власними життями.Повітряні сили ЗСУ пишуть, що зафіксували запуск російськими військовими кількох груп "Шахедів". Дрони-камікадзе ворог запустив з району полігону Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Звернімо увагу, що ввечері 28 вересня була загроза ворожого об'єкта в небі над Миколаївщиною. Відомо про те, що він підлітав, але повітряну тривогу не оголошували. Невдовзі стало відомо, що виникла технічна несправність з оголошенням повітряної тривоги в регіоні.

"Шахеди" модернізували, їх не буде чути

Звернімо увагу на те, що ЗМІ повідомляють про модернізацію іранських дронів. Власне, вони більше не видаватимуть звуки, через які їх називають в народі "мопедами".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, наскільки це ускладнить роботу нашим захисникам. Вона підтвердила, що в нових партіях Іран передасть Росії дрони, які більше не деренчатимуть у повітрі. Вона також додала, що характерний звук був один із факторів, який допомагав виявляти "Шахеди" та збивати їх.

Але, насправді, це не головний фактор, за яким орієнтуються мобільні вогневі групи. Один з яскравих – це так, і очевидно, що ворог із ним працював для того, щоб його прибрати як додаткову допомогу орієнтування ППО,

– заявила Гуменюк.

Водночас Гуменюк підкреслила, що наші військові теж "не сиділи, склавши руки". Вони "вишукували способи виявлення, способи наведення, способи реагування та знищення цих боєприпасів".