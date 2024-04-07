Росія запустила "Шахеди" з двох напрямків: де існує загроза атаки дронів-камікадзе
7 квітня 2024, 23:46Читать новость на русском
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення дронами-камікадзе. Відомо, що 7 квітня пізно ввечері ворог запустив "Шахеди" відразу з двох напрямків. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Передувало цьому повідомлення від моніторингових каналів. Вони писали про те, що акустично зафіксували пуски "Шахедів" з мису Чауда, що у Криму. Згодом стало відомо, що дрони-камікадзе залетіли в Україну також з Півночі.
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Де існує загроза атаки "Шахедами"
8 квітня00:59 Повітряна тривога на Вінниччині.
00:49 Повітряну тривогу оголосили на Київщині. Тим часом відбої були на Одещині, Сумщині та Запоріжжі.
00:32 Повітряні сили пишуть:
Група БпЛА на Чернігівщині – у напрямку Київщини.
Група БпЛА на Миколаївщині – у напрямку Кіровоградщини/Вінниччини.
7 квітня23:58 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській і Чернігівській областях.23:52 Повітряні сили зазначають, що у Кіровоградській області загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївської області.23:50 У Повітряних силах зазначають, що з Сумщини ударні БпЛА рухаються у напрямку Чернігівської області.23:47 У Повітряних силах пишуть, що ударні БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини.23:31 ПС зазначили, що загроза застосування ударних БпЛА у Сумській області.23:23 Повітряні сили попереджають, що у Миколаївській області рух ударних БпЛА у напрямку Херсонщини.23:12 Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку.
23:08 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку.21:30 Моніторингові канали сповістили, що акустично зафіксований рух дронів-камікадзе "Шахед" з мису Чауда.
Ворог вдарив 17 "Шахедами" у ніч проти 7 квітня
- Повітряні сили ЗСУ зранку 7 квітня зазначили, що вночі російські загарбники завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганської області, балістичною ракетою "Іскандер-М" з півострова Крим та 17 дронами-камікадзе "Шахед" з мису Чауда, що на півострові Крим.
- Щоб відбити повітряний напад залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
- За результатами протиповітряного бою, Сили оборони України збили 17 дронів-камікадзе "Шахед" у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях.