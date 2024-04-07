Росія запустила "Шахеди" з двох напрямків: де існує загроза атаки дронів-камікадзе

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення дронами-камікадзе. Відомо, що 7 квітня пізно ввечері ворог запустив "Шахеди" відразу з двох напрямків. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Передувало цьому повідомлення від моніторингових каналів. Вони писали про те, що акустично зафіксували пуски "Шахедів" з мису Чауда, що у Криму. Згодом стало відомо, що дрони-камікадзе залетіли в Україну також з Півночі.

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Де існує загроза атаки "Шахедами"

8 квітня

Повітряна тривога на Вінниччині.

Повітряну тривогу оголосили на Київщині. Тим часом відбої були на Одещині, Сумщині та Запоріжжі.

00:32 Повітряні сили пишуть:

Група БпЛА на Чернігівщині – у напрямку Київщини.

Група БпЛА на Миколаївщині – у напрямку Кіровоградщини/Вінниччини.

7 квітня

Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській і Чернігівській областях.Повітряні сили зазначають, що у Кіровоградській області загроза застосування ударних БпЛА з Миколаївської області.У Повітряних силах зазначають, що з Сумщини ударні БпЛА рухаються у напрямку Чернігівської області.У Повітряних силах пишуть, що ударні БпЛА з Чорного моря у напрямку Одещини.ПС зазначили, що загроза застосування ударних БпЛА у Сумській області.Повітряні сили попереджають, що у Миколаївській області рух ударних БпЛА у напрямку Херсонщини.Повітряні сили пишуть, що група "Шахедів" спостерігається у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку.

23:08 Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА з південного напрямку.

Ворог вдарив 17 "Шахедами" у ніч проти 7 квітня

Повітряні сили ЗСУ зранку 7 квітня зазначили, що вночі російські загарбники завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганської області, балістичною ракетою "Іскандер-М" з півострова Крим та 17 дронами-камікадзе "Шахед" з мису Чауда, що на півострові Крим.

з окупованої Луганської області, балістичною ракетою з півострова Крим та з мису Чауда, що на півострові Крим. Щоб відбити повітряний напад залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

За результатами протиповітряного бою, Сили оборони України збили 17 дронів-камікадзе "Шахед" у Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Моніторингові канали сповістили, що акустично зафіксований рух дронів-камікадзе "Шахед" з мису Чауда.