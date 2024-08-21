Атака на Москву та вибухи у кількох регіонах України: хронологія 910 дня війни
Україна вже третій рік протистоїть повномасштабній агресії Росії. Наші захисники дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 910 днів. Про головні події цієї доби розповідає 24 Канал.
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Загалом, над Москвою нарахували 10 безпілотних літальних апаратів, які нібито всі були збиті. Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час. Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 1:41 21 серпня. Перед цим, о 1:35 військові попереджали про рух російських безпілотників. Пізніше написали, що ППО працює по цілях. У Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу вночі 21 серпня 2024 року через загрозу "Шахедів". Це сталося о 02:45. А о 03:40 місцеві онлайн-спільноти почали писати про звуки вибухів, які чує Хмельницький та область. Ростовську область Росії атакувала ракета. Губернатор регіону, як завжди, заявив про "роботу ППО". Місцеві росіяни в телеграм-каналах пишуть, що шоковані від слів губернатора. У коментарях під його дописом зазначають, що їхні слова видаляють дуже швидко. Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито орієнтовно о 1 ночі проти 21 серпня сили ППО на Заході Ростовської області "збили ракету". У російських містах Брянськ та Бєлгород лунали вибухи. Росіяни традиційно почали писати про "збиття" безпілотників. Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито російські військові протягом години виявили та збили 7 безпілотників. У російському Бєлгороді після оголошення повітряної тривоги також почули вибухи. Росіяни вже навіть показують нібито "уламки збитих повітряних цілей", проте губернатор Гладков ситуацію ніяк не коментував. На нафтобазі у Пролетарську біля Ростова вдосвіта 18 серпня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа, яка триває й станом на 21 серпня. Ба більше, там вибухнув ще один резервуар. Російські телеграм-канали ввечері 20 серпня заявили, що вибухнула ще одна цистерна. До цього писали про 11 резервуарів, які вигоріли під час пожежі.
У Росії заявили про "одну з найбільших" атак дронів на Москву
На Київщині працювала ППО
У Хмельницькій області прогриміли вибухи
Ростовську область атакувала ракета: влада пише про "ППО"
У російському Брянську та Бєлгороді пролунали вибухи
На нафтобазі у Ростовській області третю добу пожежа, вибухнув ще один резервуар, – ЗМІ
Загалом, над Москвою нарахували 10 безпілотних літальних апаратів, які нібито всі були збиті. Це одна з найбільших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час.
Повітряну тривогу в Київській області оголосили о 1:41 21 серпня. Перед цим, о 1:35 військові попереджали про рух російських безпілотників.
Пізніше написали, що ППО працює по цілях.
У Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу вночі 21 серпня 2024 року через загрозу "Шахедів". Це сталося о 02:45. А о 03:40 місцеві онлайн-спільноти почали писати про звуки вибухів, які чує Хмельницький та область.
Ростовську область Росії атакувала ракета. Губернатор регіону, як завжди, заявив про "роботу ППО".
Місцеві росіяни в телеграм-каналах пишуть, що шоковані від слів губернатора. У коментарях під його дописом зазначають, що їхні слова видаляють дуже швидко.
Губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито орієнтовно о 1 ночі проти 21 серпня сили ППО на Заході Ростовської області "збили ракету".
У російських містах Брянськ та Бєлгород лунали вибухи. Росіяни традиційно почали писати про "збиття" безпілотників.
Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито російські військові протягом години виявили та збили 7 безпілотників.
У російському Бєлгороді після оголошення повітряної тривоги також почули вибухи. Росіяни вже навіть показують нібито "уламки збитих повітряних цілей", проте губернатор Гладков ситуацію ніяк не коментував.
На нафтобазі у Пролетарську біля Ростова вдосвіта 18 серпня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа, яка триває й станом на 21 серпня. Ба більше, там вибухнув ще один резервуар.
Російські телеграм-канали ввечері 20 серпня заявили, що вибухнула ще одна цистерна. До цього писали про 11 резервуарів, які вигоріли під час пожежі.