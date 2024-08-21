Атака на Москву та вибухи у кількох регіонах України: хронологія 910 дня війни

Україна вже третій рік протистоїть повномасштабній агресії Росії. Наші захисники дають ворогу відсіч на всіх напрямках фронту

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 910 днів. Про головні події цієї доби розповідає 24 Канал.

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