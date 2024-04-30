Із затоплених міст – на Донеччину: росіяни масово заселяють окуповані території

На тимчасово окуповані території Донецької області масово прибувають росіяни із затоплених міст. Їх заселяють у покинуті будинки й, ба більше, дають "грошову компенсацію" на переселення.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу. За їхніми словами, найчастіше росіян селять у маленьких та тилових містечках.

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Ворог заселяє окуповані території Донеччини

Як розповідають джерела, у тимчасово окуповані невеликі населені пункти Донецької області масово прибувають росіяни. У більшості випадків вони прибувають із російських міст, які затопило внаслідок прориву дамби, й розселяються у покинутих квартирах і будинках. Раніше у них жили пенсіонери, а також окупанти, які були мобілізовані й вже загинули у зоні так званої "сво".

Ба більше, росіяни не просто віддають житло українців, а ще й платять за таке переселення. Так, на кожного члена родини видають по 150 тисяч рублів, а також звільняють від сплати комунальних платежів на рік.

До такого цинізму ворог вдається не вперше. Масове заселення українських територій росіянами, а також мігрантами з Середньої Азії фіксували й раніше. До прикладу, Маріупольська міська рада 25 квітня повідомляла, що в тимчасово окупованому Маріуполі до "відремонтованих будинків" заселяють мігрантів. Вони отримують дах над головою буцімто як "оплату за працю".

Офіційно окупаційна влада заявляє, що нині у Маріуполі буцімто живе близько 30 тисяч мігрантів. Втім, справжня цифра набагато більша. Такими діями ворог скоює черговий злочин, витісняючи місцеве українське населення й замінюючи його зручними мігрантами, які виконуватимуть усі накази Росії.

Стрімко зростає населення й в Мелітополі

Масове заселення тимчасово окупованих українських територій росіянами спостерігається вже давно. До такого цинізму Кремль вдається не лише на Донеччині, а й в окупованій частині Запоріжжя.

Так, російська пропаганда заявляє, що буцімто у Мелітополі "квітне життя", адже до міста "прибувають нові люди". Насправді ж окупанти звозять росіян та мігрантів, яких розселяють у покинутих квартирах та будинках.

До повномасштабної фази війни населення Мелітополя складало 150 тисяч осіб, близько половини усіма правдами-неправдами виїхало (в час великої війни – 24 Канал) на підконтрольну територію України. Наразі населення Мелітополя збільшилось до 170 тисяч осіб внаслідок оцих "гастролерів", яких звозять і звозять,

– розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук.

Окрім того, пропагандистська машина Кремля робить усе для того, щоб українці на тимчасово окупованих територіях жили в інформаційному вакуумі. Так, весь інфопростір наповнений виключно пропагандистськими кремлівськими наративами, а людей постійно залякують та перевіряють на зв'язки з Україною.