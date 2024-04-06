Росія заслуговує на те, щоб програти, – Зеленський звернувся до українців

Ввечері 6 квітня Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Передусім він відреагував на терористичні обстріли Росії по Україні.

Про що говорив президент під час промови 6 квітня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Головне з промови Зеленського 6 квітня

Передусім президент висловив вдячність тим, хто працює після російських обстрілів та допомагає людям: в Харкові, Запоріжжі, на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, в Донецькій області та в усіх прикордонних громадах.

Усі наші рятувальники ДСНС України, медичні працівники, поліцейські, енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби, наші волонтери. Я дякую кожному і кожній, хто береже нормальні життя,

– сказав президент.

Він зазначив, що минулої ночі та сьогодні вдень Росія завдала жорстоких ударів по Харкову майже з усього, що вона

має: зенітні ракети, потім "Шахеди", авіабомби. Також ворог завдав ракетних ударів по Одещині і Запоріжжю.

Зокрема у Запоріжжі постраждали й журналісти. Вони були на місці та фіксували наслідки першого удару, коли прилетів другий.

Досі в реанімації кореспондентка агенції "Укрінформ" Ольга Звонарьова, була також поранена кореспондентка ТСН Кіра Овес. Я бажаю їм та усім іншим постраждалим якнайшвидшого одужання. Ми відповімо Росії на кожен обстріл, на кожен прояв терору проти наших людей і держави. Сили оборони та безпеки України працюють над цим,

– наголосив Зеленський.

Також глава держави персонально відзначив людей, які особливо проявили себе цими днями, допомагаючи зберегти життя після

російських ударів по Запоріжжю. Це:

рятувальники Борис Сердюк, Дмитро Бородатий, Олександр Куленко,

поліцейські Андрій Грачов та Михайло Малахов,

працівники швидкої Олена Кострюкова, Ярослав Бардаков та Олена Стариковська.

Також президент відзначив героїчних працівників Харкова:

рятувальники Віталій Школа, Володимир Тишков, Максим Ашимхін та Максим Василега,

працівники екстренки Маргарита Артеменко та Олександр Берачний,

поліцейські Руслан Османов та Роман Шаповалов,

Крім цього, за словами президента, кожного тижня є за що відзначати працівників на Херсонщині:

Рятувальники Артем Ковальчук та Дмитро Пришко, Олексій Федько,

Сержанти поліції Сергій Трост і Богдан Кот.

Дякую усім лікарям, усім медичним сестрам, братам, усім волонтерам які підтримують медицину Херсонщини. А особливо за цей тиждень заслуговують на вдячність: Юрій Шашкін, Вікторія Ганжа, Оксана Горбань. Дякую, наша державна стійкість складається з фаховості та відданості справі саме таких людей по всій країні,

– додав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що "ми зробимо все можливе неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну та дійсно бачив, які героїчні наші люди".

Президент підкреслив, що Росія заслуговує на те, щоб програти та подякував кожному, хто захищає нашу країну.