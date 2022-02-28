Будьте прокляті: Росія заслужила своє жахливе майбутнє

Щось і в мене закінчуються слова до Росії. Усі, крім "будьте ви прокляті"

Думка про те, що вони вже прокляті і цей історичний сюжет явно пішов на коду, – поки не вщухає біль.

Геноцид українців Росія, її компанії і громадяни мають відшкодувати все

Усі думки – про Україну

Росія заслужила своє жахливе майбутнє, але всі рефлексії щодо цього – попереду. Зараз усі думки – про моїх українських друзів. У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі…

На ніч дивлячись, листувався з Адою Миколаївною Роговцевою – вона сидить у підвалі, чекаючи на нові російські бомбардування Києва.

Написав це речення – перечитав – сам не повірив очам.

Російські бомбардування Києва.

Росія влаштувала геноцид

Путін, який зазнав провалу в перші дні, вирішив взяти кількістю вогню. Ну так, людської крові багато, чого ж її не пролити зайву цистерну заради ображеного самолюбства…

Авіації, танків і гарматного м'яса може навіть вистачити для взяття пари українських міст, – але повірте, дорогі путінські раби, це імперське брязкальце недовго буде радувати ваш слух. Розплата буде важка, і вона вже не за горами.

Я хотів би, щоб справа обмежилася порожніми шлунками та педагогічним національним приниженням, але не поручуся, що мій погляд поділять ті, на чиї голови зараз падають бомби.

Путін – Гітлер сучасності

Тільки лінивий сьогодні, зауважте, не порівнює Путіна із Гітлером. Це стало спільним місцем.

Ех. Щоразу, коли я (багато років безперервно) писав щось таке, орієнтуючись на історичні аналогії, я в глибині душі сподівався, що перебільшую.

Я хотів налякати, а не передбачити. Я сподівався, що таємне зло, витягнуте на світ божий і назване своїм ім'ям, розгубиться і втратить свою силу. Що можна заговорити погане майбутнє.

Не вийшло.

У Росії страшна паніка – дивіться відео

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