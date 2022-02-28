Будьте прокляті: Росія заслужила своє жахливе майбутнє
Джерело:фейсбук Віктора Шендеровича
Щось і в мене закінчуються слова до Росії. Усі, крім "будьте ви прокляті"
Думка про те, що вони вже прокляті і цей історичний сюжет явно пішов на коду, – поки не вщухає біль.
Геноцид українців Росія, її компанії і громадяни мають відшкодувати все
Усі думки – про Україну
Росія заслужила своє жахливе майбутнє, але всі рефлексії щодо цього – попереду. Зараз усі думки – про моїх українських друзів. У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі…
На ніч дивлячись, листувався з Адою Миколаївною Роговцевою – вона сидить у підвалі, чекаючи на нові російські бомбардування Києва.
Написав це речення – перечитав – сам не повірив очам.
Російські бомбардування Києва.
Росія влаштувала геноцид
Путін, який зазнав провалу в перші дні, вирішив взяти кількістю вогню. Ну так, людської крові багато, чого ж її не пролити зайву цистерну заради ображеного самолюбства…
Авіації, танків і гарматного м'яса може навіть вистачити для взяття пари українських міст, – але повірте, дорогі путінські раби, це імперське брязкальце недовго буде радувати ваш слух. Розплата буде важка, і вона вже не за горами.
Я хотів би, щоб справа обмежилася порожніми шлунками та педагогічним національним приниженням, але не поручуся, що мій погляд поділять ті, на чиї голови зараз падають бомби.
Путін – Гітлер сучасності
Тільки лінивий сьогодні, зауважте, не порівнює Путіна із Гітлером. Це стало спільним місцем.
Ех. Щоразу, коли я (багато років безперервно) писав щось таке, орієнтуючись на історичні аналогії, я в глибині душі сподівався, що перебільшую.
Я хотів налякати, а не передбачити. Я сподівався, що таємне зло, витягнуте на світ божий і назване своїм ім'ям, розгубиться і втратить свою силу. Що можна заговорити погане майбутнє.
Не вийшло.
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