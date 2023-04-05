Дуже складно відстежити: полковник ЗСУ розповів, як боротися з плануючими бомбами Росії
Російські війська все частіше застосовують проти України плануючі авіабомби, які можуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Їх дуже важко визначити, тож найкраще збивати самі літаки.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він перерахував, які системи допоможуть у боротьбі з такими бомбами.
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Які бомби є в Росії
Співрозмовник відзначив, що загалом існує 3 типи авіаційних бомб. Перша з них – бомба, яка вільно падає. Коли таку скидує літак, вона фактично летить просто вниз. Стандартний розмір такої бомби – пів тонни.
Їх і в росіян, і в нас тисячі й десятки тисяч. Це стандартна стара радянська авіабомба, яких свого часу дуже багато виготовили. Та використовувати зараз бомби, що вільно падають, ні ми, ні росіяни не можемо,
– зазначив Роман Світан.
Адже для цього потрібно зайти над територією противника, а це не дозволяє зробити система ППО. Втім, партнери нам тут допомогли, надавши комплекс JDAM.
"Ці навіси – це такі крильця зі стабілізаторами, які йдуть під систему GPS. Вони планують бомбу – можуть це робити до 70 кілометрів. Крильця розкриваються, і бомба з такої, що вільно падає, переводиться в режим плануючої", – пояснив льотчик-існтруктор.
Росіяни намагаються "на колінці" також відтворити щось схоже до JDAM. Втім, це виходить доволі неточно, а в промисловому виробництві таких систем у Росії ще немає.
Це неточно, іноді просто розвалюються в повітрі ці крильця, які вони до ладу зібрати не можуть. Бомба падає під практично себе. Донецьк вони вже бомбили такими бомбами,
– заявив військовий експерт.
Хоча це й створює проблеми для самих росіян, співрозмовник певен, що вони й надалі намагатимуться закидати такі бомби. Адже їх у них дуже багато.
Як Росія застосовує авіабомби: дивіться відео
Плануючі бомби
Третій тип – це керована або плануюча бомба. Там замість крилець є розширені стабілізатори, на яких авіабомба падає з висоти 10 – 15 кілометрів. Вони наводяться також за допомогою GPS.
Та для цього росіянам потрібно вийти ближче до лінії фронту, а ми їх збиваємо. Остання спроба такого скидання була, коли ми збили Су-34 над Єнакієвим,
– розповів військовий експерт.
Він також відзначив, що в таких бомб дуже маленька ефективна площа розсіювання, тому їх дуже важко визначити й відстежити. Тож найкращий варіант – збивати самі літаки.
"Це F-16, Patriot, SAMP/T. Тобто це дальні системи ППО або F-16 як система, що несе протиракетні системи", – резюмував Роман Світан.
Росія застосовує плануючі бомби
- Про застосування Росією такого типу бомб нещодавно повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів, що ворог може за один день по всій лінії розмежування застосовувати до 20 таких авіабомб, які випускає з літаків Су-34 та Су-35.
- Одна з останніх атак бомбами трапилася буквально ввечері 4 квітня. Російські війська скинули 2 авіабомби на село Печеніги в Чернігівській області.