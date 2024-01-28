Змушують їх сісти, – полковник запасу пояснив, як засоби РЕБ можуть приземляти БпЛА
Є інформація, що ворожі безпілотники "Шахед", які окупанти запускають в Україну, все частіше приземляють неушкодженими. Можливо, в українських захисників з'явились нові системи радіоелектронної боротьби.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, це можуть бути РЕБ від західних партнерів або українські розробки.
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РЕБ приземляють "Шахеди"
Роман Світан зазначив, що приземляти "Шахеди" неушкодженими можуть засоби РЕБ. Ще минулого року Україна просила такі РЕБ у партнерів. Або це можуть бути українські розробки. Наша держава має досить серйозну інженерно-технічну базу для підготовки та розробки таких систем.
Посадити будь-який безпілотник, якщо у нього немає штучного інтелекту, можливо системою РЕБ. Припустимо, відсікти його від певних керуючих сигналів або навпаки – вийти у ці сигнали потужністю, перетиснувши керуючі станції. Вже з допомогою нашого керування його змусити сісти,
– пояснив він.
Це можуть безпілотники різного рівня. Зокрема, "Шахеди". Вони також йдуть по зв'язку зі супутниками, виходять на певну точку. Входячи у систему управління "Шахедами", передаючи хибні сигнали, їх можна приземлити по висоті.
"Питання, у якому вигляді. У них все-таки на більшості "Шахедів" стоять ударні вибухівки. При ударі об землю вони здебільшого підриваються. Якщо "Шахед" не підірвався, може бути такий варіант, що стоїть ще і тимчасова вибухівка всередині", – сказав військовий експерт.
Тому в українських саперів є дуже мало часу знешкодити цей боєприпас. Бойова частина "Шахеда" – 40 кілограмів. Вона може підірватись у будь-який момент.
"Шахеди" нам дуже потрібні та важливі, щоб розуміти, з чиєї елементної бази вони зібрані, де та спробувати їм протидіяти. Це для наступного етапу управління системою РЕБ, щоб розуміти, яка динаміка покращення системи управління "Шахедом", щоб встигнути за цією динамікою,
– додав полковник ЗСУ в запасі.
Росія застосовує дрони: останні новини
- Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що українські захисники продовжують збивати ворожі дрони. Окупанти бачать це та активізуються. У цій зоні відповідальності упродовж доби зафіксували понад 70 FPV-дронів. Це рекорд їх застосування за один бойовий день.
- Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти шукають нову тактику щодо застосування "Шахедів". Ворог насамперед намагається розвідати готовність та влучність української системи ППО. Далі – росіяни хочуть підготуватися до нових масштабних атак "Шахедами". Наразі загарбники іноді застосовують "тактичні хитрощі". Наприклад, використовують низький прохід дронів над водою. Водночас українська ППО працює дуже ефективно.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про нейтралізацію понад 200 ворожих БпЛА за добу. Полковник Олександр Штупун уточнив, що мовиться саме про нейтралізацію або знищення такої кількості БпЛА.