Змушують їх сісти, – полковник запасу пояснив, як засоби РЕБ можуть приземляти БпЛА

Є інформація, що ворожі безпілотники "Шахед", які окупанти запускають в Україну, все частіше приземляють неушкодженими. Можливо, в українських захисників з'явились нові системи радіоелектронної боротьби.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, це можуть бути РЕБ від західних партнерів або українські розробки.

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РЕБ приземляють "Шахеди"

Роман Світан зазначив, що приземляти "Шахеди" неушкодженими можуть засоби РЕБ. Ще минулого року Україна просила такі РЕБ у партнерів. Або це можуть бути українські розробки. Наша держава має досить серйозну інженерно-технічну базу для підготовки та розробки таких систем.

Посадити будь-який безпілотник, якщо у нього немає штучного інтелекту, можливо системою РЕБ. Припустимо, відсікти його від певних керуючих сигналів або навпаки – вийти у ці сигнали потужністю, перетиснувши керуючі станції. Вже з допомогою нашого керування його змусити сісти,

– пояснив він.

Це можуть безпілотники різного рівня. Зокрема, "Шахеди". Вони також йдуть по зв'язку зі супутниками, виходять на певну точку. Входячи у систему управління "Шахедами", передаючи хибні сигнали, їх можна приземлити по висоті.

"Питання, у якому вигляді. У них все-таки на більшості "Шахедів" стоять ударні вибухівки. При ударі об землю вони здебільшого підриваються. Якщо "Шахед" не підірвався, може бути такий варіант, що стоїть ще і тимчасова вибухівка всередині", – сказав військовий експерт.

Тому в українських саперів є дуже мало часу знешкодити цей боєприпас. Бойова частина "Шахеда" – 40 кілограмів. Вона може підірватись у будь-який момент.

"Шахеди" нам дуже потрібні та важливі, щоб розуміти, з чиєї елементної бази вони зібрані, де та спробувати їм протидіяти. Це для наступного етапу управління системою РЕБ, щоб розуміти, яка динаміка покращення системи управління "Шахедом", щоб встигнути за цією динамікою,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

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