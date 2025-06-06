Росія застосувала понад 400 БпЛА та 40 крилатих і балістичних ракет, – Ігнат

Вночі 6 червня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Попередньо, росіяни запустили понад 400 БпЛА та 40 крилатих і балістичних ракет.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону. Він зауважив, що офіційно ПС ще не опублікували дані, адже триває підрахунок, бо по Україні росіяни випустили велику кількість засобів повітряного нападу.

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Що відомо про масовану атаку 6 червня

За попередніми даними, вночі Україну атакували 407 дронів та 44 ракети. Ігнат зауважив, що це ще один рекорд за кількістю застосованих засобів.

Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БпЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них – знищено. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів,

– сказав він.

Офіційна інформація буде опублікована після точного підрахунку.

Атака здійснювалася здебільшого з північних регіонів. Більшість безпілотників йшла "повзучим наступом" з Сумщини, Харківщини, Чернігівщини до західних регіонів.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, системи РЕБ, авіація, зокрема, F-16 та Mirage. Що забезпечило потужний результат за кількістю збитих цілей.

До атаки росіяни залучили Ту-95, Ту-160 з Саратовської області над Каспійським морем. Ігнат зауважив, що СБУ таки понизила потенціал російської стратегічної авіації.

Зауважимо, що поки росіяни атакували Україну з Саратова та Енгельса, туди полетіли "добрі" дрони. Наразі там палає нафтобаза, що забезпечує аеродром "Енгельс" паливом.