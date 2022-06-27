Росія застосувала проти України вже 2800 крилатих ракет, – Зеленський

Від початку повномасштабної війни російські окупанти гатили по українських містах ракетами, реактивною артилерією та авіабомбами. Загалом вони вже випустили майже 2800 різних крилатих ракет.

Про це під час свого вечірнього звернення 27 червня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що кількість ворожих снарядів та мін взагалі неможливо порахувати.

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Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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