Вночі Росія випустила по Україні рекордну кількість ракет С-300, – Повітряні сили

У ніч на 10 лютого росіяни обстріляли Харківську та Запорізьку області. Ворог використав до 35 ракет С-300.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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"По Харківській області били з району російського Бєлгорода, по Запорізькій – з району Токмака, що на окупованій території Запорізької області. Загалом це був рекордний удар такими ракетами. До 35 зенітних ракет випустили по Запорізькій та Харківській областях", – сказав Ігнат.

Що відомо про нічну атаку по Харківщині

Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харкові вночі чули мінімум 6 вибухів. У Monitor повідомляли про 10 ракет, які росіяни випустили по місту. Після ворожих влучань виникли пожежі. У кількох районах були проблеми з електроенергією.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ціллю для ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Тому крім проблем зі світлом, виникли перебої з постачанням води та тепла.

Приблизно о 10:00 ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами, – писав Терехов.

Що відбувалося у Запоріжжі

Лише за одну годину у Запоріжжі зафіксували 17 влучань. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.

Вже вранці ворог завдав повторного удару по місту. Відомо про 2 влучання.