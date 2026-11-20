Російські військові завдали удару по медичному закладу у Шевченківському районі Харкова. На місці влучання є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Обстріл Харкова стався вночі 20 листопада: які наслідки?

Уночі 20 листопада російська армія здійснює масовану комбіновану повітряну атаку по Україні. Серед постраждалих міст опинився і Харків.

Інформації щодо масштабів руйнувань ще немає, але влада міста вже проінформувала, що ворог завдав удару по медичному закладу. Це сталося у Шевченківському районі. На місці є постраждалі.

Внаслідок влучання ворожого дрона по лікарні постраждали 4 людей, вибито понад 50 вікон,

– написав Терехов.

На місце ворожої атаки негайно вирушили екстрені служби для надання допомоги постраждалим та ліквідації наслідків прильоту. Атака триває.

Також сталося влучання по житловому комплексу у Шевченківському районі. На місці пожежа.

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Додамо, що цієї ночі від балістики вже постраждав Київ. А через реактивні дрони вибухи гриміли у Львові.