10 вересня, 12:47
Оновлено - 13:05, 10 вересня
Росія завдали терористичного удару по Дніпру: є загиблі, серед постраждалих дитина
Росіяни вдень 10 вересня атакували Дніпро. На жаль, є жертви та постраждалі.
Які наслідки атаки на Дніпро
Унаслідок влучання у Дніпрі пошкоджене підприємство харчової промисловості. Поруч із ним спалахнула пожежа.
На жаль, 2 людини загинули. Ще 5 осіб поранені, серед них – дитина.
Вогонь охопив 12 легкових автомобілів та 2 мікроавтобуси. Рятувальники ліквідували займання.
Атака на Дніпро / ДСНС
Росія вдарила по Дніпру: дивіться відео
Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, що Росія також атакувала Київ. Вранці у Голосіївському районі росіяни атакували АЗС. Є поранені.
Також окупанти скерували 3 безпілотники на Волинську область. Усі цілі збила ППО. На щастя, минулося без постраждалих.