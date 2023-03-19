Росія згортає пошуки американського безпілотника в Чорному морі: яка загроза ракетних ударів

Росія завершила пошуки американського безпілотника MQ-9 Reaper в Чорному морі, а відтак в Оперативному Командуванні "Південь" розповіли, яка загроза нових ракетних ударів ворога.

Речниця "ОК" Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що в акваторії нараховують 16 "Калібрів".

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Скільки кораблів Росія тримає у Чорному морі

Станом на ранок неділі, 19 березня, російські війська вивела у Чорне море 9 кораблів. Зокрема, в акваторії є два надводні ракетоносії. Загальний залп складає 16 "Калібрів".

В ОК "Південь" зазначили, що окупанти тримають у Чорному морі судна у безпечному для себе районі, "вираховуючи понад 100 морських мін, щоб не бути ураженими нашою зброєю".

Спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт,

– повідомила Наталія Гуменюк.

Ворог намагається знайти ефективну тактику

Речниця наголосила, що присутність ракетоносіїв в морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів.

Росія намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають тих результатів, на яких чекає Кремль. Гуменюк зауважила, що як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.

Збиття американського безпілотника: коротко