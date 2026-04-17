Туди досі приїжджають європейці: Андрющенко відповів, у що росіяни перетворили "Артек"

В окупованому Криму росіяни використовують "Артек" уже не як звичайний дитячий табір. Там дітей вчать керувати безпілотниками, а сам табір вбудували в значно ширшу систему роботи з неповнолітніми.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу заявив, що через "Артек" росіяни працюють не лише з дітьми з окупованих територій. За його словами, до цього залучають і дітей з європейських країн.

Як Росія возить дітей з Європи до "Артеку"?

Андрющенко пояснив, що ситуація з "Артеком" набагато серйозніша, ніж це видно з окремих фото, бо Росія використовує цей табір не лише для роботи з дітьми на окупованих територіях. До окупованого Криму привозять і дітей з європейських країн. Для цього на території Євросоюзу, передусім у країнах колишнього Варшавського договору, працює низка організацій, які забезпечують такі поїздки.

Артек – один з небагатьох таборів, в які росіяни завозять європейських дітей, як би дико зараз це не прозвучало,

– сказав Андрющенко.

Серед тих, кого везуть до Криму, є і російськомовні діти, які давно живуть у країнах-партнерах України. Нещодавно в одній із балтійських країн стався великий скандал, бо мер одного з міст фактично оплатив дітям такий "відпочинок" в "Артеку".

За радянських часів Артек виконував ту саму функцію. Це був міжнародний табір, куди звозили дітей для інтеграції з радянськими дітьми. Вони просто продовжують цю традицію,

– пояснив він.

Тепер цю саму радянську модель росіяни використовують уже в окупованому Криму. "Артек" у них працює не як звичайний дитячий табір, а як частина системи, через яку вони просувають свої наративи і за межі Росії.

Росія вкладає мільярди в мілітаризацію українських дітей

Рівень мілітаризації дітей на окупованих територіях, за словами Андрющенка, вже давно вийшов за межі окремих таборів чи показових заходів. Він навів офіційний звіт центру "Воїн" з окупованої Луганщини, де йдеться, що лише за минулий рік через курси військової підготовки там провели 3 тисячі дітей. І це, як він підкреслив, лише одна область, яка до того ж залишається однією з найменш заселених.

Це єдине, на що дійсно росіяни знаходять гроші навіть більше, аніж вони знаходять на рекрутинг власного гарматного м'яса,

– наголосив він.

Таку ж роботу, за його даними, росіяни посилюють і в Маріуполі. Він розповів, що на цей рік туди додатково спрямували ще 8 мільярдів на так звані освітні програми, які насправді стосуються військово-ідеологічної підготовки дітей. На це Росія знаходить гроші навіть охочіше, ніж на рекрутинг дорослих найманців.

Їм потрібні ідеологічні солдати. І вони взялися за дітей, от вони масово їх виховують,

– наголосив він.

Цю роботу, за його словами, ведуть системно і на різних рівнях. Одним з ідеологів він назвав Сергія Кірієнка, а ще однією фігурою у цій схемі – Марію Львову-Бєлову, яка отримала нове підвищення і очолила додатковий фонд під назвою "Забота о детях".

