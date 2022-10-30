Путін повинен припинити використовувати продукти як зброю, – НАТО про зрив зернової угоди

У НАТО відреагували на цинічну заяву Росії про призупинення зернової угоди. Кремль шантажує світ голодом.

У НАТО закликали Росію терміново продовжити свою участь у зерновій угоді. Відповідну заяву зробила Оана Лунгеску – речниця НАТО.

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Президент Путін має припинити робити продовольство зброєю і завершити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, щоб продовольство потрапило до тих, хто його найбільше потребує,

– заявила Лунгеску.

Вона наголосила, що зернову угоду підтримують усі країни – члени НАТО.

Росія призупинила участь у зерновій угоді

Росія 29 жовтня цинічно заявила, що призупиняє участь у зерновій угоді. При цьому у Кремлі побідкалися через "бавовну" у Севастополі. Країна-окупантка цинічно звинуватила Україну та Велику Британію у вибухах.

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – наголосив, що українська сторона попереджала світ про те, що Росія хоче зірвати угоду. Міністр закликав Росію припинити голодні ігри.

Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – заявив, що Росія своїми діями не лякає, а дратує світ. Країна-окупантка ухвалила погане для себе рішення.

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