Росія заявила про загрозу масштабного конфлікту в Європі через зближення України з НАТО

У Росії зробили ще одну цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. Мовляв, Альянс "підштовхує Київ до агресивних кроків".

НАТО "втягує" до себе Україну, – МЗС Росії

Відносини Росії та Заходу, мовляв, продовжують деградувати. У російському міністерстві закордонних справ вважають, що ті прийшли до "критичної межі". Тому Кремль і вирішив "роз'яснити" свою позицію.

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Нагнітання конфронтації щодо нашої країни є абсолютно неприйнятним. Як привід використовують ситуацію в Україні. Там Захід взяв курс на заохочення русофобії, виправдання дій київського режиму щодо зриву мінських домовленостей та підготовки до силового сценарію на Донбасі,

– заявили у МЗС Росії.

Відомство додало, що Альянс, мовляв, "втягує" Україну до себе. А це може призвести "до появи ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітним часом до Центральної Росії та інших озброєнь, що дестабілізують".

"Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози для нашої безпеки, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – пригрозили в Росії.

Путін і далі наполягає на гарантіях

Російське міністерство обурилося через те, що президент США Джо Байден відкинув вимогу дати гарантії Володимиру Путіну щодо невступу України в НАТО. Там зазначили, що це буцімто суперечить поняттю "не зміцнювати свою безпеку безпекою інших". Через це очільник Кремля знову вимагає надати довгострокові гарантії, які "виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення загрозливих систем зброї на західних рубежах Росії".

Кремль вимагає, щоб НАТО "забрало ударні системи озброєнь з території України". А також:

відвести райони оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія – НАТО;

узгодити граничну дистанцію зближення бойових кораблів та літаків, насамперед – у балтійському та чорноморському регіонах;

відновити регулярний діалог між оборонними відомствами Росії на НАТО.

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Вступ України в НАТО: останні новини

Під час відеозустрічі Байден сказав Путіну, що ніхто не має права диктувати рішення щодо вступу України в НАТО. Мовляв, це питання вирішуватиме виключно Альянс.

Водночас очільник Кремля традиційно бідкався, що НАТО начебто розвертає свій військовий потенціал поблизу російського кордону і це його турбує.

До речі, перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков казав, що Росія буде "схвалювати заходи для захисту своїх інтересів через підрозділи Альянсу в України".

Вступ України в НАТО обговорять на зустрічі міністрів G7 в Ліверпулі. Підняти таку тему планує Франція.

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