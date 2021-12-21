Росія заявила про завершення створення двох військових баз в Арктиці
Джерело:24 канал
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу похвалився "новим досягненням". За його словами, в Арктиці завершили будівництво двох військових баз.
Бази збудували на арктичних архіпелагах та на північному російському узбережжі. Про це Сергій Шойгу заявив під час наради з очільником Кремля Володимиром Путіним, яку транслювали пропагандистські ЗМІ.
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Сергій Шойгу заявив, що крім будівництва військових баз, на півночі Росія також реконструювала аеродроми.
На арктичних островах, архіпелагах та у віддалених районах узбережжя завершено створення двох військових баз, організовано несення бойового чергування підрозділів ППО та берегових ракетних комплексів. Завершується реконструкція п’яти аеродромів для прийому всіх типів повітряних суден,
– заявив Шойгу.
Російський міністр переконаний, що ці заходи нібито "допоможуть захистити арктичні рубежі від агресивної військової діяльності іноземних держав". На завершення Шойгу вирішив розповісти про "позитивні сторони будівництва військових баз" – буцімто під час цього очистили Арктику від брухту.
Нарощування Росією військ біля кордону з Україною: головне
- Восени 2021 року американські ЗМІ писали про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Доказами були знімки супутників. Таким чином Москва може готуватися до повномасштабного наступу на Україну.
- За даними американської розвідки, Кремль планує три шляхи наступу на Україну – зі своєї території, з Білорусі та з окупованого Криму, щоб затиснути нашу країну "в кільце". Цю інформацію фактично підтверджує те, що Росія почала перекидати війська на територію окупованого Криму.
- За оновленими даними, Росія продовжує нарощування військ. Цим займаються і бойовики на Донбасі.
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