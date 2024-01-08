Росія заявила про збиту ракету над Бєлгородською областю

Російські окупанти знову вранці 8 січня масовано атакували Україну ракетами. Водночас вороги вирішили заявити про нібито ракету, яка атакувала Бєлгородську область.

Росія заявила, що ракету нібито збила їхня ППО. Інцидент буцімто трапився орієнтовно о 7:00 8 січня.

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Росія заявила про збиту ракету

Російське міноборони, атакуючи Україну вранці 8 січня, вирішило заявити, що вони запобігли "спробі терористичної атаки". Мовляв, їх атакувала переобладнана для ураження наземних цілей зенітна ракета С-200. Ця зброя нібито вдарила удару по об'єктах на території Росії.

Росія заявила, що вони "перехопили" ракету черговими засобами ППО. Вороги традиційно обманюють, що нібито ракета була українська, проте це може бути брехнею ворога.

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