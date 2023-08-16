Росія підіймає ставки: провокація із судном у Чорному морі спрямована на НАТО

Нещодавно країна-агресор Росія заявила, що примусово зупинила судно "Сукра Окан" під прапором Палау в Чорному морі. Зробили це росіяни начебто для "перевірки". Однак залишаються питання щодо правдивості цього інциденту.

На жаль, світ вкотре фактично проігнорував російську агресію. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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"Реакції світової спільноти на цей інцидент і не буде. Треба, щоб росіяни це судно потопили й тоді можливо буде якась більш серйозна реакція. Всі бояться точки неповернення у частині ядерного апокаліпсиса. Цього бояться наші західні колеги", – сказав військовий експерт.

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Росіяни блефують

На думку Черника, це даремний страх. Росіяни блефують, але ми не можемо скасувати психологію. Ми чомусь думаємо, що наші західні партнери й люди, які очолюють навіть наддержави, це якісь раціональні роботи, що приймають виключно правильні рішення і керуються розрахунками. Однак це далеко не так.

Росія підіймає ставки, адже не може програти Україні. А от програти НАТО – може. Тому росіяни намагаються спровокувати Альянс зайти у війну.

"Сполучені Штати офіційно вступили у Другу світову війну тоді, коли склався "Перл-Гарбор" 7 грудня 1941 року. До речі, така ситуація була у динаміці Першої світової війни. У квітні 1915 року потопили пасажирський лайнер "Лузітанія" німецькі човни. І попри це, американці ще два довгих роки дискутували увійти у війну чи ні", – зазначив військовий експерт.

Що відомо про "зупинку" цивільного судна у Чорному морі

13 серпня російське міноборони заявила, що росіяни примусово зупинили судно "Сукра Окан" під прапором Палау, яке рухалось в український Ізмаїльський морський торговельний порт. Однак згодом з'ясувалося, що це був черговий фейк, який поширили російські загарбники.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк спростувала заяви про зупинку судна, наголосивши на відсутності будь-яких офіційних підтверджень таких звинувачень. Гуменюк додала, що у такий спосіб Росії намагається утвердити свою владу в Чорному морі.

У МЗС України назвали дії Росії у Чорному морі провокативними та висловили цілковиту підтримку Туреччині.

Офіційно Україна не підтвердила факт зупинки корабля "Сукра Окан".