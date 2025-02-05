Росія заявила, що готова вести переговори із Зеленським

У Кремлі неодноразово повторювали наратив, що Володимир Зеленський буцімто "нелегітимний президент України". Однак, попри це, Росія готова вести з українським лідером переговори.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмітрія Пєскова, яку поширюють прокремлівські ЗМІ.

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У Кремлі зробили заяву щодо переговорів із Зеленським

У Путіна постійно знаходять відмовки, чому буцімто не можуть почати переговори щодо закінчення війни в України. Одним із таких аргументів була теза, що Володимир Зеленський нібито "нелегітимний президент України", тому Кремль наполягав на проведенні виборів, щоб почати мирні переговори.

Однак нині у Путіна різко змінили риторику. Так, Пєсков заявив, що Росія готова проводити переговори із Зеленським. Речник Путіна пояснив, мовляв, "треба усвідомлювати, що відбувається".

Зеленський не є легітимним президентом України, проте Росія готова вести з ним переговори,

– заявив Пєсков.

Речник Путіна додав, що хоча Путін неодноразово висловлювався про "проблеми з легітимністю" Зеленського, але Росія відкрита для переговорів.

Водночас Пєсков заявив, що "динаміка розвитку подій на землі, динаміка ходу спеціальної військової операції дуже недвозначно говорить про те, що насамперед відкритість та зацікавленість у таких переговорах має демонструватися з Києва".

Прокремлівські журналісти також поцікавилися у Пєскова, чи вважає Путін українського президента Зеленського своїм ворогом. У Кремлі на це не дали прямої відповіді й лише додали, що у такому випадку "не може і не повинно бути місця емоціям".

Що каже Зеленський про переговори з Путіним

4 лютого у мережі опублікували 90-хвилинне інтерв'ю Володимира Зеленського британському журналісту і телеведучому Пірсу Моргану. У ньому президент України висловився про прямі переговори з Путіним.

Так, Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде дійсно шлях до досягнення миру.

Я готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру в Україні,

– сказав Зеленський.

Президент України також наголосив, що вважає Путіна ворогом і "не буде до нього добрим". Але особисте ставлення не має значення, якщо такі переговори зможуть принести мир.

Крім того, Зеленський акцентував, що за столом переговорів мають бути не лише Україна та Росія, а й США та ЄС.