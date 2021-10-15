Росія заявила, що ніколи не поверне Південні Курили, але просить Японію в них інвестувати

Новий прем'єр Японії Фуміо Кісіда висловив бажання повернути Південні Курили. У Росії відповіли, що "завжди будуть зберігати суверенітет" над островами.

Відповідну заяву зробила голова ради федерації Валентина Матвієнко в інтерв'ю російським пропагандистам. За її словами, ніякого відчуження території бути не може.

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Росія просить інвестувати у Південні Курили

Вона також зазначила, що Путін неодноразово пропонував Токіо разом займатися господарським освоєнням Курильських островів, а японському бізнесу – інвестувати та розвивати ці території.

Візьме гору прагматичний підхід, а також зацікавленість японської сторони, розвивати співпрацю за різними напрямками, зокрема економічному,

– додала Матвієнко.

Питання приналежності Курильських островів

У 1951 році Японія підписала Сан-Франциський мирний договір. Таким чином держава визнавала повну втрату контролю над Курилами. Документ підтримали 49 країн, але радянські дипломати відмовились його підписувати. Тому що не було чітко прописаного права на ці території.

З того часу Токіо цілком виправдано претендує на ці території. Керівництво Японії оскаржує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи нині незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї.

7 лютого 2021 року під час щорічного з'їзду з питання північних територій, Японія офіційно заявила, що Росія захопила Курили.

У 2021 році японці вперше за декілька років повернули на обговорення тезу, що північні території захопили. Раніше вони використовували формулювання, що після війни пройшло понад70 років, "а мирний договір так і не було укладено".