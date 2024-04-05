Дежавю Оленівки, – Лубінець про заяву Росії щодо передачі решток тіл нібито загиблих на Іл-76

Понад місяць тому російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати Україні рештки тіл українських військовополонених, які нібито були на борту літака Іл-76. Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів про те, як просувається ця справа.

Майже відразу після інциденту Дмитро Лубінець заявив, що у випадку авіакатастрофи з Іл-76 Росія поводилася точнісінько так само, як це було після теракту в Оленівці. Окупанти розгортали масштабну інформаційну кампанію, аби кинути тінь на Україну, й підірвати підтримку з боку інших держав світу.

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"Оленівка, один в один"

Дмитро Лубінець розповів, що до місця падіння мали допустити міжнародних представників, щоб взяти матеріали на експертизу, і потім сказати, що насправді відбулося з літаком і чи були там українські військовополонені.

Однак Росія обрала інший шлях та заявила, що це нібито Україна збила літак і не надала міжнародним організаціям доступу. Тоді почались звинувачення, що треба перестати надавати військову допомогу нашій державі.

За його словами, із такою вимогою окупанти звернулися до Сполучених Штатів і Німеччини. Вже згодом було оприлюднено заяву Москалькової, що вони буцімто готові передати тіла українській стороні.

Як зазначив Лубінець, Україна ніколи не створювала перешкод щодо отримання тіл загиблих наших Героїв і Героїнь. А також ніколи не перешкоджала передачі тіл російських військовослужбовців.

Заяви, що нібито от-от буде передача тіл – і знову ми їх чекаємо. Коли це відбулося, у мене було дежавю. Оленівка, один в один. Росією використовується чинник українських військовополонених. Їх нібито вбивають ЗСУ, військовим устаткуванням, яке передали міжнародні партнери,

– заявив він.

Посадовець зауважив, що після цього до місця не допускаються представники міжнародних організацій. Але йде інформаційна кампанія, звинувачення України й намагання зупинити військову допомогу.

Рідних лякає невизначеність

Омбудсмен додав, що він спілкувався з деякими рідними українських військовополонених, імена яких російські пропагандисти внесли до списку тих, хто буцімто перебував на борту. За його словами, близьких таких бійців лякає невизначеність.

Вони не хочуть вірити, що, можливо, трапилось щось погане. І ми розуміємо чому. Юридично у нас немає доказів, що на цьому борту дійсно були українські військовополонені. Не були,

– наголосив Лубінець.

Він зауважив, що після оприлюднення списку майже відразу направив лист Москальковій, розписавши по пунктах те, що Росія, згідно з міжнародним гуманітарним правом, відповідає за життя військовополонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини сказав, що російська влада повинна була повідомити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо переміщення, умов утримання та медичного стану українських захисників. Однак, на жаль, вони цього не роблять.