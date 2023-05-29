У Британії розповіли, чи може Росія збивати Storm Shadow

Росія заявила, що нібито збила дві ракети Storm Shadow, які Британія надала Україні. Проте військовий аналітик Шон Белл дуже в цьому сумнівається.

Шон Белл зауважив, що росіяни люблять видавати бажане за дійсне. Тож їхнім заявам вірити не варто.

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Чи могли окупанти збити Storm Shadow

Ракети Storm Shadows – це крилаті ракети повітряного базування великої дальності, розроблені British Aerospace та французькою компанією. Вони несуть 450-кілограмову звичайну боєголовку на дальність до 300 кілометрів та призначені для ураження статичних цілей, які дуже зміцнені та мають високу цінність.

Військовий аналітик Шон Белл вважає, що заявам Росії вірити не варто. Це може бути частиною інформаційної війни.

Вони заявили, що збили дві ракети Storm Shadow. Їх дуже важко відстежити, але знаєте, хто знає? Росіяни заявили, що вони також знищили два ракетні комплекси HIMARS, які, знову ж таки, дуже важко відстежити. Це може бути частиною інформаційної війни,

– сказав він.

При цьому він зауважив, що Росія дуже чутлива в цьому питанні, адже Україна спромоглася збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал". А окупанти раніше заявляли, що це буцімто неможливо.

Реальність така, що ми насправді не знаємо правди про це, але головне, що ми знаємо, полягає в тому, що Захід постачає розумну зброю Україні, що дає асиметричну перевагу,

– додав Шон Белл.

Storm Shadow працює в Україні на 100%