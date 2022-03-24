Росія зазнала значних втрат в Україні та готує призовників й резервістів, – Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії 24 березня оприлюднило нові дані щодо війни в Україні. Зокрема, йдеться про становище та плани російських загарбників.

Нагадаємо, Росія напала на Україну рівно місяць тому – 24 лютого 2022 року. Про основні події за ці тижні читайте за посиланням.

Зверніть увагу Черги в тероборону не зменшуються, але відбувається відбір, – КМДА

Міноборони Британії про плани росіян

Перше за все, британці зазначили, що військове вторгнення в Україну призвело до значних втрати серед російських військових. Росія наразі планує мобілізувати резервістів та призовників.

Крім того, держава-агресор має на меті залучити до бойових дій в Україні бійців з приватних військових компаній та іноземних найманців задля заміни значних втрат у лавах своєї армії.

Проте зараз не зрозуміло, як вони будуть інтегровані у російське військо на території України, а також як це вплине на бойову дієздатність загарбників.

У Бердянську ЗСУ знищили ворожий десант: дивитися відео