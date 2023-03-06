Чому Путін не зможе вести довгу війну: політолог назвав 2 головні фактори

Російський диктатор Владімір Путін загнав Росію у затяжну кризу, спричинену війною. В країні-терористці закінчуються гроші, а жодних іноземних інвестицій не очікується.

Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, соратник Путіна Олег Дерипаска визнав, що у Росії можуть закінчитись гроші наступного року.

До теми Грошей не буде вже наступного року, – підсанкційний олігарх про перспективи Росії

Росія в глухому куті

Ігор Ейдман зазначив, що якщо вже соратники Путіна говорять про катастрофічну ситуацію з російської економікою, значить справи дійсно погані. Ситуація може могла б бути не такою поганою, якщо в Росію прийдуть іноземні інвестори, але цього точно не станеться найближчим часом, бо зараз навпаки, всі намагаються вивести звідти гроші.

В нинішній ситуації в Росії іноземні інвестори можуть прийти тільки в одному випадку – на Abrams та на інших танках і бронетранспортерах. Ніхто в здоровому глузді не буде зараз вкладати кошти в Росію, всі навпаки виводять їх,

– сказав Ейдман.

Політолог переконаний, що навіть російські "друзі" Індія та Китай з радістю купують дешеву російську нафту й газ, але гроші вони вкладати в Росію не будуть.

Справа не тільки в грошах, а й в економіці

Ігор Ейдман розповів, що для того, щоб вести війну такого масштабу, економіка країни-агресорки повинна бути тотально мілітаризованою, як під час Другої світової війни, коли практично усі були залучені до виробництва зброї та снарядів для війни.

Ігор Ейдман назвав 2 причини, через які Росія не зможе довго воювати: дивіться відео

Політолог вважає, що Путін та його оточення не здатні перелаштувати російську економіку під потреби війни.

Ми вже бачимо, що їм не вистачає снарядів, вони там вже кричать, психують усілякі Прігожини та ділять одне з одним останню болванку. Може й не останню, але все одно їм не вистачає, а далі цей снарядний голод буде лише посилюватись,

– зазначив Ейдман.

Соціолог переконаний, що проблема нестачі снарядів буде й надалі поширюватись в Росії, а от в України такої проблеми не буде, оскільки їй допомагає ціла коаліція країн, в той час як Росія залишається сама із цією проблемою.

Владімір Путін впевнено заганяє Росію в ще більшу кризу