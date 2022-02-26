Росія зазнає величезних втрат: вже 3 500 загиблих, 200 окупантів – у полоні

Російська армія зазнає внаслідок вторгнення величезних втрат. Українські захисники знешкодили понад 3 500 ворожих бійців. Крім того, майже 200 росіян потрапили в полон.

Відповідну інформацію про втрати держави-агресорки у війні, з якою вона пішла на Україну, повідомив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише 24 канал.

Читайте також За ніч російські окупанти не взяли жодного міста України, – Генштаб

ЗСУ знищує бійців ворога

Станом на ранок 26 лютого маємо понад 3 500 загиблих росіян, і трохи менше ніж 200 полонених,

– зазначив Подоляк.

Він додав: якщо показати обличчя всіх цих людей, які прийшли вбивати українців, то Росія зрозуміє, що вона робить в Україні та хто насправді є ініціатором війни.

Однак Подоляк не сумнівається, що російські ЗМІ не будуть говорити правду. Адже населення там на третій день війни досі вважає, що Володимир Путін проводить "локальну спецоперацію на Донбасі".

Нагадаємо, у Міністерстві оборони станом на 15:00 годину 25 лютого інформували про ліквідацію приблизно 2 800 окупантів.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.