Втрати у техніці та живій силі: В ISW розповіли, з якими проблемами зіткнеться Росія у 2025 році

Внаслідок значних втрат на фронті Росія змушена використовувати радянську бронетехніку та озброєння. Наразі країна перебуває на межі та, ймовірно, згодом не зможе поповнювати свої ресурси.

Своїми діями Путін загнав себе та свою армію в пастку, передає 24 Канал з посиланням на ISW.

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Що відомо про втрати Росії

Аналітики кажуть, що 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вважаючи, що держава не зможе себе захистити. Більше ніж тисяча днів війни показали наскільки великою була помилка Кремля.

З кожним днем військові можливості Росії наражаються на ризики та обмеження, які постійно посилюються. Окрім цього, навіть на початку війни російська армія була погано організована та складалася переважно з контрактників та незначного відсотка призовників.

Протягом багатьох місяців Росія могла поповнювати живі сили для підтримки війни в Україні. Проте останнім часом, згідно із західними оцінками, російська армія не може повністю покрити втрати в армії.

Окрім цього, Росія має проблеми із бронетехнікою. Через значні втрати у середньостроковій перспективі кількість російських танків та бронемашин на передовій суттєво зменшиться.

Росія не може нескінченно підтримувати поточний темп. Путіну, ймовірно, доведеться вжити руйнівних і рішучих заходів, включаючи ще один примусовий призов мобілізаційного резерву, щоб подолати ці обмеження,

– кажуть в Інституті вивчення війни.

Наразі Росія ще використовує радянські запаси техніки. Проте у 2025 році їй, ймовірно, доведеться скинути оберти через обмеження в живій силі та матеріальних ресурсах.